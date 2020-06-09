恒指七連升重上25000 國泰獲港府273億入股救亡

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【資金流向】美團現北水10連沽 累計流出32億元
港股連升七個交易日，恒生指數今日升280點或1.13%，重上25000關，收市報25057點，大市成交1243億元。國泰 （00293） 公布涉390億元拯救方案，港府將承擔273億元，完成後港府將持股6.08%，為國泰第四大股東；太古 （00017） 續為國泰控股股東。
【今日財經焦點】
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【精選投資分析】
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欄名 : 財經焦點速覽