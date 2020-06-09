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恒指七連升重上25000 國泰獲港府273億入股救亡

金融經濟 18:19 2020/06/09

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財經焦點速覽

港股連升七個交易日，恒生指數今日升280點或1.13%，重上25000關，收市報25057點，大市成交1243億元。國泰 （00293） 公布涉390億元拯救方案，港府將承擔273億元，完成後港府將持股6.08%，為國泰第四大股東；太古 （00017） 續為國泰控股股東。

【今日財經焦點】

恒生指數升280點收企25000點　恒指黑期轉跌200點（不斷更新）

【國泰資本重組】香港政府斥273億元救國泰　若實行認股權變第四大股東

【國泰資本重組】陳茂波：投資國泰內部回報最高7.5%　「無意長線持有」

【國泰資本重組】國泰每月虧損25億至30億元　將推高層減薪、新無薪假

【港滙強方兌換保證】一文看清金管局接美元　金管局收市後再注入19.38億元

【新股IPO】京東最新孖展認購累計近445億　港股招股價較ADR高2.9%（不斷更新）

【精選投資分析】

6月極地反擊 恒指挑戰二萬六（第三版）

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港股重上二萬五 再上仍有三座大山

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欄名 : 財經焦點速覽

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