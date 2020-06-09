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【逆市招聘】阿里雲智能擬全球招聘5000科技人才

科技 18:01 2020/06/09

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阿里巴巴集團旗下的阿里雲今（９日）公佈其全球增聘計劃，招聘5000名資訊科技人才，包括網絡、數據庫、伺服器、晶片、人工智能（AI）等領域的科技人才。

多個行業在疫情叫苦連天，但科技行業就在疫市期間積極擴充。阿里巴巴集團旗下的阿里雲今（９日）公佈其全球增聘計劃，招聘5000名資訊科技人才，包括網絡、數據庫、伺服器、晶片、人工智能（AI）等領域的科技人才。目標於今個財年，即明年3月底前，招聘有關人才。

阿里雲智能總裁張建鋒於2020阿里雲峰會上表示，全球各行各業客戶對數碼化轉型的需求快速增長，而早前預計中國企業的數碼化轉型需時3至5年，但相信現時或會在1年內加速完成，因此公司除了要建設可信賴的雲技術及服務，亦需持續引進有關的全球資訊科技人才。

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張建鋒在峰會上另披露了阿里雲的三大方向包括：「做深基礎」、「做厚中台」、「做強生態」。他解釋，做深基礎即從沿着飛天雲操作系統向下延伸定義硬件，加大在晶片、伺服器、網絡等領域的自主研發力度；做厚中台就是將該集團推出的企業版即時通訊行動應用程式軟件「釘釘」這類新型操作系統與阿里雲進行深度融合，實現「雲釘一體」；做強生態則基於雲及新型操作系統，構建一個的應用服務生態。

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阿里雲曾於4月宣布未來3年再投入2000億元人民幣（約2200億港元）用於雲操作系統、服務器、芯片及建設新一代的數據中心。而張未對此表示，未來3年內還會投入更多，以投入建設數碼經濟基礎設施。

責任編輯：張寶燕

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