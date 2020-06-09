【國泰危機】國航承諾供7.5億股國泰　明起復牌

▲ 國航現持有國泰29.99%股權，根據公告，今次供股外，國航將承諾，旗下「各相關附屬公司」不會通過國泰供股中的超額申請方式，進一步供入國泰股份

國泰 （00293） 拯救方案成市場焦點。原已屬國泰股東的國航 （00753） ，收市後在聯交所上載公告，承諾認購國泰供股股份，價格為每股4.68元，涉及超過7.5億股國泰股份，預計金額約35.14億元，將動用「自有資源」支付有關股權。國航同時補充，明日起將復牌。

國航現持有國泰29.99%股權，根據公告，今次供股外，國航將承諾，旗下「各相關附屬公司」不會通過國泰供股中的超額申請方式，進一步供入國泰股份，意味供股後持股將維持29.99%，而假若所有國泰供股股份均已獲接納及認股權證全部轉股，國泰重組後，國航之持股比例將減至28.17%

國航管理層解釋，隨著疫情逐步緩解，全球經濟復甦將帶動航空需求恢復增長，而國泰作為「紮根香港」並「深具影響力」的航空公司，將持續受益，故相信參與供股將有助國泰應對危機，並為未來業務增長「做好充分準備」，形容是次供股舉動符合公司「長遠發展戰略及利益」。

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