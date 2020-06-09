  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 18:45
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【國泰危機】國航承諾供7.5億股國泰　明起復牌

金融經濟 17:58 2020/06/09

分享：

國航現持有國泰29.99%股權，根據公告，今次供股外，國航將承諾，旗下「各相關附屬公司」不會通過國泰供股中的超額申請方式，進一步供入國泰股份

國泰 （00293） 拯救方案成市場焦點。原已屬國泰股東的國航 （00753） ，收市後在聯交所上載公告，承諾認購國泰供股股份，價格為每股4.68元，涉及超過7.5億股國泰股份，預計金額約35.14億元，將動用「自有資源」支付有關股權。國航同時補充，明日起將復牌。

國航現持有國泰29.99%股權，根據公告，今次供股外，國航將承諾，旗下「各相關附屬公司」不會通過國泰供股中的超額申請方式，進一步供入國泰股份，意味供股後持股將維持29.99%，而假若所有國泰供股股份均已獲接納及認股權證全部轉股，國泰重組後，國航之持股比例將減至28.17%

國航管理層解釋，隨著疫情逐步緩解，全球經濟復甦將帶動航空需求恢復增長，而國泰作為「紮根香港」並「深具影響力」的航空公司，將持續受益，故相信參與供股將有助國泰應對危機，並為未來業務增長「做好充分準備」，形容是次供股舉動符合公司「長遠發展戰略及利益」。

相關文章：【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元（不斷更新）
相關文章：【國泰危機】疫情重創航空業　全球政府紛向航空公司泵水（第二版）

更多國泰和航空界新聞，可留意【航空告急】專頁

香港股票 國泰航空（00293） 中國國航（00753） 供股 復牌 航空

上一篇文章

恒生指數漲280點　恒指夜期轉跌失守25000點關（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元（不斷更新）
【國泰危機】國泰390億元資本重組　港府承擔273億元（不斷更新）
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【強積金】MPF面世廿年 受託人三甲排名大執位
【新股IPO】京東最新孖展認購累計526億　港股招股價較ADR高2.9%（不斷更新）
【新股IPO】京東最新孖展認購累計526億　港股招股價較ADR高2.9%（不斷更新）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【新股IPO】9618京東即日招股至周四　入場費11,919元、溢價大收窄（第二版）
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【派錢1萬】政府派錢1萬6月21接受申請　一文看清銀行網上優惠
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日
【新股IPO】9618京東國際配售傳超購數倍　孖展認購逾400億更勝網易首日