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【內險股】中國人保首5個月保費收入按月增22%　一文看清內險上月保費收入

金融經濟 18:05 2020/06/11

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內險5月保費收入。

內地保險公司陸續公布5月保費收入，中國人保 （01339） 公告，首5個月累計原保險保費收入2006.3億元（人民幣，下同），按年增長3.45%，按月增長21.8%。本網將綜合多家內險公司上月保費收入，以作投資者參考。

中國人保

中國人保 （01339） 公告，首5個月累計原保險保費收入2006.3億元（人民幣，下同），按年增長3.45%，按月增長21.8%。收入主要由機動車輛險貢獻，收入達1081.3億元，按年增1.9%，按月增長27.2%。

新華保險

新華保險 （01336） 公告，首5個月累計原保險保費收入為790億元，按月增長15.2%。

中國人壽

中國人壽 （02628） 公告，首5個月累計原保險保費收入約為3698億元，按月增長近9.6%。

中國太保

中國太保 （02601） 公布，今年首5個月保費收入1795億元，按年升3.98%，按月升16.9%。當中旗下子公司中國太平洋人壽保險股份及中國太平洋財產保險股份首5個月累計原保險業務收入約1165億元及630億元，分別按年升0.04%及按年升12.1%，按月升13.37%及24.06%。

相關文章：中國太保股價升近3%　獲准發行GDR瑞士再保擬認購（第二版）

相關文章：【內險股】平保首季保費收入跌6% 中人壽升13%

相關文章：【內險業績】新華保險首季多賺38% 長期險首年保費升1.7倍

香港股票 中國人壽（02628） 新華保險（01336） 中國太保（02601） 保險公司 中國太保（滬：601601） 人壽保險
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