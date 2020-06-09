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【派錢1萬】富邦新客戶享250元現金賞　定存優惠1個月3.8厘

理財智慧 18:13 2020/06/09

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政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。再有銀行推出現金回贈或抽獎，鼓勵客戶透過該行登記於該銀行領取1萬元。

相關優惠：【派錢1萬】派錢6月21日起登記　各銀行推現金回贈、抽獎吸客（不斷更新）

富邦今日宣布，客戶由即日起至8月31日透過該行成功登記政府1萬元「現金發放計劃」，符合條件要求，新客可享250元現金獎賞。

優惠一：現金獎賞
「全新客戶」於推廣期內完成以下條件要求，即可獲HK$250現金獎賞：

  • 開立富邦magi©money manager港元有息支票戶口; 及
  • 申請自動櫃員機卡; 及
  • 登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及
  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲150元現金獎賞：

  • 登記富邦「網上理財」服務及申請綜合電子結單服務;及
  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

「現有數碼銀行客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲50元現金獎賞：

  • 透過富邦「網上理財」服務或「流動理財」服務成功登記「現金發放計劃」

優惠二：3.8%特息定期存款

客戶於推廣期內透過富邦銀行任何渠道成功登記「現金發放計劃」，收取該筆款項後於指定期限內以定額10萬元全新資金開立1個月港元定期存款戶口，享3.8厘特惠年利率。

優惠三：信用卡迎新獎賞

  • 全新信用卡客戶成功透過富邦銀行任何分行申請信用卡主卡並交齊所需文件可獲100元超市禮券
  • 全新信用卡客戶成功申請信用卡主卡並簽賬滿指定金額即可獲高達500元超市禮券

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