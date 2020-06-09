【派錢1萬】富邦新客戶享250元現金賞　定存優惠1個月3.8厘

政府派發1萬元津貼，將於6月21日開始接受登記。再有銀行推出現金回贈或抽獎，鼓勵客戶透過該行登記於該銀行領取1萬元。

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富邦今日宣布，客戶由即日起至8月31日透過該行成功登記政府1萬元「現金發放計劃」，符合條件要求，新客可享250元現金獎賞。

優惠一：現金獎賞

「全新客戶」於推廣期內完成以下條件要求，即可獲HK$250現金獎賞：

「現有客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲150元現金獎賞：

「現有數碼銀行客戶」於推廣期內完成以下條件要求，可獲50元現金獎賞：

優惠二：3.8%特息定期存款

客戶於推廣期內透過富邦銀行任何渠道成功登記「現金發放計劃」，收取該筆款項後於指定期限內以定額10萬元全新資金開立1個月港元定期存款戶口，享3.8厘特惠年利率。

優惠三：信用卡迎新獎賞

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