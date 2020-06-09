【慎思投資風險】十年「孖展」血淚史 最慘下場比跳樓更恐怖？

財務衍生工具甚多，我們該如何選擇適合自己的投資方法？評估自身承擔風險能力，應該是衆多考量因素中的首要，一旦選擇了風險過高的投資方式，很可能會導致身敗名裂，家破人亡。孖展是一種極高風險的投資方式，原理與借錢買股票沒有兩樣，當你以為可以小博大時，卻可能會令你在一夜之間，一無所有。回顧過去十年，有不少孖展悲劇上演過，究竟孖展令這些投資者走向怎樣的末路？

64歲「耆英股神」輸掉棺材本跳樓亡（2007年）

死者劉慧珍（六十四歲），當時以孖展炒買賣高風險的「窩輪」、細價股及「期指」等，結果輸掉數十萬元棺材本，最後於西灣河寓所跳樓喪生。由於劉婦分析能力不俗，一向在股票市場上有斬獲，很多街坊都稱她為「耆英股神」，不過劉女士最後的高風險投資，卻令她走上末路。

徐姓的士司機輸500多萬跳樓亡 （2011 年）

2011年，男子徐明賣掉的士牌後，獲500多萬，全數用於投資股票。懷疑以孖展方式投資，輸掉500多萬至於，同時欠下巨債。徐於2010年經歷喪妻之痛，加上投資失利，最終因不堪壓力，於馬鞍山富寶花園寓所跳樓自殺身亡。

食環署管工 荃灣警署吞槍自殺身亡（2011 年）

2011年9月身兼輔警的47歲食環署管工、疑炒孖展「爆倉」，於荃灣警署吞槍自殺身亡。

35歲男子投資失利 上吊自殺（2015年）

姓蔡男子於將軍澳康城路日出康城2期領峯8座住所，在廁所用布帶掛鐵通上吊自殺。消防員接報迅速趕抵將蔡解下，他已無反應，由救護員證實已氣絕身亡。警員在其睡房檢獲遺書，內容透露因投資失利，懷疑涉及高風險投資。

49歲男子炒孖展輸光積蓄 攬子燒炭自殺（2017年）

觀塘觀月．樺峯一名49歲男子，炒孖展輸光積蓄，疑欠下巨債，山窮水盡致欠租3個月，面臨遭業主逼遷，2017年10月30日凌晨攬子燒炭自殺，幸濃煙驚動巡經的大廈保安，睡在鄰房的妻子的另一孖仔被保安拍門聲驚醒，及時阻止了一宗倫常慘劇發生。

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