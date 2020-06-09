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【疫市營商】疫下難以賺里數? 「亞洲萬里通」加推餐飲體驗和獎賞

商業 17:55 2020/06/09

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「亞洲萬里通」特別推出「伴里不停步」活動，為香港會員加推一系列餐飲體驗和獎賞。

新冠肺炎疫下，旅遊大計暫停，大眾更難賺取里數。有見及此「亞洲萬里通」特別推出「伴里不停步」活動，為香港會員加推一系列餐飲體驗和獎賞。

【疫市營商】OpenRice夥亞洲萬里通　訂檯食飯換里數

「里賞餐饗週」活動即將重臨，由即日起至7月31日，會員只需以168 元起即可品嚐由超過 50 間 「賺里餐廳」呈獻的特選餐單，餐廳包括 Duck & Waffle、Espuma、Spiga、Mr & Mrs Fox、Plat du Jour 和 Grand Hyatt Steakhouse 等。 會員逢星期一每消費 1 元可賺取 1 里數；其他日子每消費2 元則可賺取 1 里數。而首3千個成功預訂「里賞餐饗週」菜單的會員，每次預訂可賺取額外100里數。持有美國運通國泰航空尊尚信用卡的會員，在訂座時輸入優惠碼「  AMEXAM500」，並用此卡結賬，更可賺取額外 500 里數。

今個 6 月，「亞洲萬里通」亦將與頂尖調酒師和世界知名餐廳主廚合作，為會員帶來餐飲和雞尾酒體驗，包括由香港麗思卡爾頓酒店 Ozone 調酒師 Oscar Mena 親授的雞尾酒體驗，會員將於學習調酒的過程中探索兩款經典雞尾酒背後的秘訣；以及由 Duck & Waffle 總廚 Daniel Doherty 教授烹飪 餐廳享負盛名的招牌菜。

手機App訂座　可賺25里數
另外，「亞洲萬里通」手機應用程式最近更新增的訂座功能，每次成功訂座可賺取25里數；首5千個會員於應用程式內成功訂座，將獲得額外50里數。

【疫市營商】Foodpanda建鬧市貨倉　轉攻網店生意

【疫市營商】Green Monday 6月推廣植物奶咖啡　指定咖啡店免費贈飲及升級

責任編輯：蘇穎琪

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