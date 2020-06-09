【騰訊股價】摩通：騰訊迎10年來最強遊戲周期 目標價600元全城最牛

▲ 摩通將騰訊目標價升至600元，全城最牛。

摩通最新發報告指，騰訊 （00700） 過去1個月股價僅升3%，大幅跑輸阿里巴巴 （09988） 、網易（新上市編號：09999，美：NTES）、京東（新上市編號：09618，美：JD）、拼多多（美：PDD）、美團 （03690） 等大型中資科網同業。該行認為，騰訊弱勢或因管理層對近期業務展望取態較審慎，加上缺乏618購物節、回港上市等消息刺激股價。

不過摩通認為，騰訊正踏入自2008年以來最強勁的遊戲發佈周期，將加快今明年公司的收入增長，而強勁的增長前景仍未反映在股價，未來將有盈利預測修正及估值推升。

摩通指，騰訊曾在2008年發布兩款重磅遊戲，而今年很可能會發布《地下城與勇士》、《英雄聯盟》兩款重磅手遊，預計明年可為騰訊帶來額外250億人民幣收入，收入額外可增長13%。電腦遊戲方面，《特戰英豪》（Valorant）在國際市場推出預計明年將為騰訊帶來70億人民幣收入，有望扭轉騰訊電腦遊戲連續3年下滑趨勢。

摩通又稱，提及的重磅遊戲均由騰訊自研，隨著它們的收入貢獻提升，騰訊利潤率將進一步改善，該行分別將騰訊今明年的盈利預測上調3%、6%，目標價由550元升至600元，評級「增持」。

騰訊今日收報433.8元，升0.9%，成交80億元。摩通目標價較最新價有38%的潛在升幅。

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編輯：陳健婷