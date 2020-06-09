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【中澳貿易戰】中國對澳洲投資跌6成 轉至一帶一路國家

環球社會熱點 17:48 2020/06/09

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畢馬威發表報告指，中國近年的投資重心轉移至一帶一路國家，去年對澳洲的投資額減少6成。

中澳兩國關係因新冠肺炎疫情調查更趨緊張，更觸發中澳貿易戰。畢馬威發表報告指，中國近年的投資重心轉移至一帶一路國家，去年對澳洲的投資額減少6成，投資額更創自2007年以來新低。

【中澳貿易戰】澳洲官員：久等中國電話 關稅磋商無期

【中澳角力】澳洲收緊外資收購條例 政府有最後決定權

全球四大會計師行之一的畢馬威（KPMG）與悉尼大學的報告指，截至去年12月31日，中國全年對澳洲投資的交易量下跌43%至42宗，另外投資金額也下跌62%至約34億澳元（約182億港元）。

悉尼大學中國商務與管理學教授亨德里施克（Hans Hendrischke）表示，與包括美國的西方國家相比，中國對澳洲的直接海外投資於去年下降的速度明顯更快。

【港區國安法】菲律賓力撐立法 華春瑩大讚正義的力量

【5G角力】不考慮華為？丹麥防長：只用盟國供應商

澳洲政府上周五（5日）宣布，收緊對外國投資者投資敏感資產的管制，不論是私人投資者或國有資金，不論規模大小，都會加強審視。

報告指出：「在澳洲的中國投資者將此視為，澳洲不歡迎其投資的另一個信號。」（Locally, Chinese investors have taken this to be another signal that Australia is less welcoming of their investment）

【美國示威】「不抗爭比疫情更危險」 醫學界搬龍門遭質疑

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報告提及全球對外資的審查漸趨嚴格，人們對中國及其投資目的之看法也正惡化，加上新冠疫情影響，上述情況或會更消極。報告更分析指，中國國企已將投資中心從發達市場，轉移至一帶一路國家及拉丁美洲的發展中國家。

畢馬威澳洲分部的亞洲及國際市場負責人弗格森（Doug Ferguson）也估計，中國今年對澳洲的直接投資整體情況也將維持低迷。

責任編輯：何穎兒

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