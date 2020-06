【中澳貿易戰】中國對澳洲投資跌6成 轉至一帶一路國家

▲ 畢馬威發表報告指,中國近年的投資重心轉移至一帶一路國家,去年對澳洲的投資額減少6成。

中澳兩國關係因新冠肺炎疫情調查更趨緊張,更觸發中澳貿易戰。畢馬威發表報告指,中國近年的投資重心轉移至一帶一路國家,去年對澳洲的投資額減少6成,投資額更創自2007年以來新低。

全球四大會計師行之一的畢馬威(KPMG)與悉尼大學的報告指,截至去年12月31日,中國全年對澳洲投資的交易量下跌43%至42宗,另外投資金額也下跌62%至約34億澳元(約182億港元)。

悉尼大學中國商務與管理學教授亨德里施克(Hans Hendrischke)表示,與包括美國的西方國家相比,中國對澳洲的直接海外投資於去年下降的速度明顯更快。

澳洲政府上周五(5日)宣布,收緊對外國投資者投資敏感資產的管制,不論是私人投資者或國有資金,不論規模大小,都會加強審視。

報告指出:「在澳洲的中國投資者將此視為,澳洲不歡迎其投資的另一個信號。」(Locally, Chinese investors have taken this to be another signal that Australia is less welcoming of their investment)

報告提及全球對外資的審查漸趨嚴格,人們對中國及其投資目的之看法也正惡化,加上新冠疫情影響,上述情況或會更消極。報告更分析指,中國國企已將投資中心從發達市場,轉移至一帶一路國家及拉丁美洲的發展中國家。

畢馬威澳洲分部的亞洲及國際市場負責人弗格森(Doug Ferguson)也估計,中國今年對澳洲的直接投資整體情況也將維持低迷。

