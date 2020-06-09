【新股追擊】力天影業明招股　入場費3,878.7元

內地電視劇發行商力天影業(新上市編號：09958)將於明日起招股，是次將全球發售7,500萬股股份，其中10%、即750萬股作為在港公開發售，每股招股價介乎2.56至3.84元，集資最多2.88億元，以每手1,000股計，入場費約3,878.7元；下周一（15日）截飛，6月22日掛牌，方正證券為獨家保薦人。

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據介紹，今次集資所得的50%將用於電視劇製作，公司計劃未來3年內製作7部不同題材的電視劇及4部網絡劇；約37.5%款項將用作向第三方版權擁有人/許可方買斷有關電視劇的版權或播映權；約7.5%用於僱請員工；以及約5%為公司營運資金及一般用途。

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