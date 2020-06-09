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【國泰重組】國泰有救　呢隻股都係贏家

股樓投資 18:32 2020/06/09

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受新冠肺炎疫情重創業務的國泰航空(00293)今日終於宣布，獲特區政府及母公司太古(00019)注資拯救，有望渡過難關並於日後恢復營運。最高興的除了一群國泰的忠實顧客，還包括近期和國泰有生意往來的飛機租賃股中銀航空租賃(02588)。這間亞洲規模最大的飛機租賃企業早前從國泰買入飛機，一旦國泰恢復營運，其繳付租金能力相信亦獲保證。中銀航空今日收報53.6元，上升2.4%。

相關文章：【國泰救星】航企財困受惠者　中銀航空幾時可以「上機」？

早於4月，國泰便與中銀航空租賃建立飛機銷售及售後租回協議，出售6架波音777-300ER飛機，總代為7.038億美元（約55億港元），並會向中銀航空租賃售後租回相關飛機。國泰稱交易所得款項將用作一般營運資金。國泰當時亦傳出，取消原來向波音定立的飛機訂單，改為向中銀航空延長租約。除了國泰，近月中銀航空亦先後從美國兩大航企聯合航空及西南航空，買入飛機並向對方轉租。可見全球航空業進入困境，反為中銀航空提供收購資產的機會。

【國泰重組】政府注資國泰並委派兩觀察員　再「11供7」供股

大和亦認為，航空公司租賃延期對中銀航空租賃的盈利風險較低，反觀兩間飛機製造商波音及空中巴士暫停生產，導致飛機延期付運所帶來的盈利風險更大，雖重申其「買入」評級，目標價定於75元，較現價具4成潛在升幅。

撰文 : 投資組

中銀航空租賃（02588） 國泰航空（00293）
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