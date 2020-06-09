【趣話財經】都係油價嘅錯　120萬存款放建行不翼而飛

之前原油寶、原油期貨搞到唔少內銀客戶麻煩，近日油價上升，不過影響就仲未完。上星期河南有位紀女士，去建行 （00939） 提款俾個仔結婚用，點知發現自己2005年一直存嘅錢、合共大約120萬人民幣無晒，仲差銀行13萬。

建行調查之後，發現紀女士的銀行客戶經理董女士，自稱係紀女士親戚，幫佢做左一系列嘅操作，當中大部分放左係原油期貨同網上賭博上，結果當然係輸晒啦。紀女士就話自己一直好信任董經理，不過就肯定唔係佢親戚，同表明無授權俾佢咁做。

建行就話正在調查緊，如果屬實董女士就要負上責任，不過內地網民就批評，客戶存錢係存去建行，唔係存去客戶經理，建行應該先賠錢俾受害人紀女士，再同自己員工計數。

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