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【國泰重組】國泰主席賀以禮：如沒有注資公司可能會倒閉　政府沒打算做長期股東

股樓投資 17:33 2020/06/09

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國泰航空（00293）今天（9日）公布390億元資本重組方案，由政府「揼水」273億元，緊隨資本重組完成後，若供股獲全數接納及政府行使所有認股權證，政府將持有國泰6.08%股權。國泰於下午4時舉行網上記者會，交代資本重組方案。

國泰航空主席賀以禮（Patrick Healy）稱，未來的經營情況充滿高度不明朗，也非常具挑戰性，分析員也認為預期航空業復甦步伐漫長。他又指，國泰全是營運國際航班，未有營運國內航班，疫情下集團已失去99%收入，而當中的原因是集團不能控制。他透露，集團每月現金支出達25億至30億港元，集團在年初現金水平約200億元，他坦言若無資本重組，集團會很快花光所有現金。

【國泰重組】國泰十多年間歷盡高山低谷　細數集團4大輝煌2大倒楣史

賀以禮表示，國際航運短期內難恢復，對於全球航空業要有新的做法，未來要重新審視業務模式，也打算推出第二輪員工特別假期計劃，亦會安排有優化動作，令成本控制有所提升。但他強調集團會繼續有出色服務，「長遠而言，集團有70多年品牌，前景仍光明，集團也會在香港有重要角色。」但他透露，今年第四季會作出一個困難及重要決定。

談到政府於國泰將擁兩個「觀察員」席位，賀以禮指：「上述席位並不是董事席位，他們沒有投票權，故集團的管治沒有改變，而政府沒有打算長期做國泰股東。」賀以禮更坦言：「如沒有政府注資，集團可能會倒閉，非常感激香港政府支持。」

國泰行政總裁鄧健榮

國泰行政總裁鄧健榮也向傳媒透露，這次是國泰向香港政府提出協助及要求。對於政府的保就業計劃，馬天偉指集團對保就業計劃十分讚賞，而國泰現時正在研究是否申請，將於今個星期尾決定是否參與計劃。

 

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撰文 : 陳詠妍

航空業 就業 疫情 國泰航空（00293）
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