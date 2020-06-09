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【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享）

環球政治 18:04 2020/06/09

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美國反警暴和種族歧視示威持續超過一星期，總統特朗普希望早日平亂，多次大聲疾呼︰「Law & Order（意謂法紀）。」這句口號驟眼看來不着邊際，無助平定亂局，但原來是精心計算的選舉伎倆，期望可以故技重施，複製共和黨之前的勝利咒語。

...

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

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