【美國示威分析】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語（訂戶專享） 環球政治 18:04 2020/06/09 分享： 美國反警暴和種族歧視示威持續超過一星期，總統特朗普希望早日平亂，多次大聲疾呼︰「Law & Order（意謂法紀）。」這句口號驟眼看來不着邊際，無助平定亂局，但原來是精心計算的選舉伎倆，期望可以故技重施，複製共和黨之前的勝利咒語。 ... 撰文 : 凌絕頂 欄名 : 國金札記＋ 相關文章 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/08 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享） 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享） 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 2020/06/04 【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享） 最新專欄文章 更多 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） 2020/06/08 【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享） Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 2020/06/07 Facebook舌戰誰樂見 傳媒有苦自己知（訂戶專享） 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 2020/06/06 巴西疫情步向大災難 特朗普知驚未？ 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 2020/06/06 【中美5G角力】華為定單叩門 三星敢接嗎？ 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動 2020/06/06 【中美5G角力】台積電與華為分手 龍頭地位難撼動 美國民主黨 美國共和黨 總統大選 白宮 美國 特朗普 選舉 請願示威 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入