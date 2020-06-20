  • 32°C
香港時間 : 2020620日 (六) 13:51
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語

環球政治 12:30 2020/06/20

分享：

美國反警暴和種族歧視示威持續，總統特朗普希望早日平亂，多次大聲疾呼︰「Law & Order（意謂法紀）。」這句口號驟眼看來不着邊際，無助平定亂局，但原來是精心計算的選舉伎倆，期望可以故技重施，複製共和黨之前的勝利咒語。

  • 特朗普大呼法紀，冀複製尼克遜勝利
  • 保守選民多撐警，游離票一般愛穩定
  • 社會動盪損投票慾，特朗普或撿便宜

【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？（訂戶專享）

【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損（訂戶專享）

隨着示威擴大、席捲全美國，特朗普多次在公開場合和Twitter提出「Law & Order」。就像他針對警暴問題首次正式發表演說時提到︰

「我是法紀的總統。哪裏沒有公義，就沒有自由。哪裏沒有安全，就沒有未來。」
（I am your president of law and order， Where there is no justice， there is no liberty. Where there is no safety， there is no future.）

特朗普這句說話並不是無中生有，也非無的放矢，而是希望複製共和黨前總統尼克遜（Richard Nixon）的勝利方程式。

回望尼克遜1968年競選總統時的美國社會境況，出奇地跟目前相似，一樣經歷連串涉及種族歧視的示威騷亂，社會彌漫一片動盪不安氣氛，而一句「Law & Order」便成了幫助尼克遜入主白宮的勝利咒語。

【美國示威】「99%警察偉大」特朗普拜登反對解散警隊

【美國示威】特朗普叫大家睇信：示威者係恐怖分子

特朗普也非第一次借用前人咒語，早在2016年共和黨全國大會，就自詡為「法紀的總統參選人」（law and order candidate），強調支持執法人員。

調查顯示，「Law & Order」之說對4年前的特朗普來說確實有效，當時他大部分支持者都是普遍撐警，認為警察執法公正，並傾向冷待「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）的議題。

在今年11月總統大選，特朗普除了要抓緊原有保守派支持者，也要拉攏游離選民。傳統意義上，游離選民都是傾向於維持社會現狀和安穩，但社會如今聚焦警暴問題，會否打破游離選民的想法，將是勝利咒語奏效與否的關鍵。

另一調查則發現，社會動盪可能打擊選民投票意慾，就像2014年密蘇里州黑人青年遭白人警員槍殺的事件。騷亂發生在8月初，歷時約兩周，同年11月中期選舉，投票率較4年前的中期選舉大減5個百分點，促成了共和黨重奪參議院主導權，並在眾議院佔據更大優勢，徹底控制國會兩院。

當中主因是，不少選民認為制度內的做法已經行不通，於是索性放棄投票，導致本應較受抗議一方支持的民主黨大失預算，因而遭受重大挫敗。倘若情況重演，相信可讓特朗普因禍得福。

【美國示威分析】特朗普口舌招尤 食死貓咎由自取（訂戶專享）

【美國示威分析】拜登倡療癒國家 抽水多於實際（訂戶專享）

免費下載 hket App，關注「全球疫情實時動態」

外圍分析無間斷｜立即訂閱送高達$480訂閱禮品

撰文 : 凌絕頂

欄名 : 國金札記＋

最新專欄文章 更多

【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛
今日
【美國示威】極左脅逼解散警隊 拜登撐唔撐都頭痛
【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？
今日
【美國大選】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚？
美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市
今日
美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市
【美國示威】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕
今日
【美國示威】政治正確掀瘋潮 亂世佳人被禁只是序幕
【美國示威】拜登倡療癒國家 抽水多於實際
今日
【美國示威】拜登倡療癒國家 抽水多於實際
美國民主黨 美國共和黨 總統大選 白宮 美國 特朗普 選舉 請願示威

上一篇文章

美股強勢炒復甦？ 更多得鮑威爾托市

下一篇文章

【中印衝突】印度總理稱渴望和平 「中方沒有入侵印度領土」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度：中方死傷相若 肉搏戰時序曝光
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印度商界唱淡貿易戰「大家都知印度工業能力」
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】印媒：解放軍水淹印軍 將多人沖落河
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】600人峭壁肉搏跌死者眾 印度軍官墮崖亡
【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
【中印衝突】中國俘獲4印度高級軍官 釋放10戰俘
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷
【中印衝突】印軍傷亡總數曝光 高過印媒講中國死傷