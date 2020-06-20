【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語

美國反警暴和種族歧視示威持續，總統特朗普希望早日平亂，多次大聲疾呼︰「Law & Order（意謂法紀）。」這句口號驟眼看來不着邊際，無助平定亂局，但原來是精心計算的選舉伎倆，期望可以故技重施，複製共和黨之前的勝利咒語。

特朗普大呼法紀，冀複製尼克遜勝利

保守選民多撐警，游離票一般愛穩定

社會動盪損投票慾，特朗普或撿便宜

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隨着示威擴大、席捲全美國，特朗普多次在公開場合和Twitter提出「Law & Order」。就像他針對警暴問題首次正式發表演說時提到︰

「我是法紀的總統。哪裏沒有公義，就沒有自由。哪裏沒有安全，就沒有未來。」

（I am your president of law and order， Where there is no justice， there is no liberty. Where there is no safety， there is no future.）

特朗普這句說話並不是無中生有，也非無的放矢，而是希望複製共和黨前總統尼克遜（Richard Nixon）的勝利方程式。

回望尼克遜1968年競選總統時的美國社會境況，出奇地跟目前相似，一樣經歷連串涉及種族歧視的示威騷亂，社會彌漫一片動盪不安氣氛，而一句「Law & Order」便成了幫助尼克遜入主白宮的勝利咒語。

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特朗普也非第一次借用前人咒語，早在2016年共和黨全國大會，就自詡為「法紀的總統參選人」（law and order candidate），強調支持執法人員。

調查顯示，「Law & Order」之說對4年前的特朗普來說確實有效，當時他大部分支持者都是普遍撐警，認為警察執法公正，並傾向冷待「黑人性命攸關」（Black Lives Matter）的議題。

在今年11月總統大選，特朗普除了要抓緊原有保守派支持者，也要拉攏游離選民。傳統意義上，游離選民都是傾向於維持社會現狀和安穩，但社會如今聚焦警暴問題，會否打破游離選民的想法，將是勝利咒語奏效與否的關鍵。

另一調查則發現，社會動盪可能打擊選民投票意慾，就像2014年密蘇里州黑人青年遭白人警員槍殺的事件。騷亂發生在8月初，歷時約兩周，同年11月中期選舉，投票率較4年前的中期選舉大減5個百分點，促成了共和黨重奪參議院主導權，並在眾議院佔據更大優勢，徹底控制國會兩院。

當中主因是，不少選民認為制度內的做法已經行不通，於是索性放棄投票，導致本應較受抗議一方支持的民主黨大失預算，因而遭受重大挫敗。倘若情況重演，相信可讓特朗普因禍得福。

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