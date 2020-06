【美國示威】Law & Order不是隨口噏 特朗普冀成勝利咒語

美國反警暴和種族歧視示威持續,總統特朗普希望早日平亂,多次大聲疾呼︰「Law & Order(意謂法紀)。」這句口號驟眼看來不着邊際,無助平定亂局,但原來是精心計算的選舉伎倆,期望可以故技重施,複製共和黨之前的勝利咒語。

【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚?(訂戶專享)

【美國示威分析】照鬧特朗普 更顯核心價值無損(訂戶專享)

隨着示威擴大、席捲全美國,特朗普多次在公開場合和Twitter提出「Law & Order」。就像他針對警暴問題首次正式發表演說時提到︰

「我是法紀的總統。哪裏沒有公義,就沒有自由。哪裏沒有安全,就沒有未來。」

(I am your president of law and order, Where there is no justice, there is no liberty. Where there is no safety, there is no future.)