  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 20:16
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【天價古董車】拍賣十分鐘以數億成交　史上最貴三輛史詩級名車

理財智慧 18:36 2020/06/09

分享：

「我的美酒、跑車、相機、金錶通通也講究。」黃偉文填詞的陀飛輪，道出不少男人的喜好。有人只當車是代步工具，有人喜歡收藏名車，有人卻看中古董車的投資價值。 新款超級跑車當然令人一見傾心，但說到價值最高的汽車，非「老爺車」莫屬，價格飆升至九位數。一輛汽車怎麼會那麼值錢呢？只因它們是稀有、美觀、技術首創、成就卓越。以下3輛天價古董車，你認為哪一輛會繼續升值？

其他文章：【貴過層樓】買樓定買錶？ 史上拍賣價最高的3枚腕錶

其他文章：【紅酒投資】學識三個術語　精明選購葡萄酒

1. Ferrari 250 GTO

2018年，法拉利250 GTO以4,840萬美金（約3.7億港元）在蘇富比拍賣行（RM Sotheby‘s） 成交，成為汽車史上拍賣價最貴的跑車。其在1962年1月的法拉利年度新聞發布會上首次公開亮相，並且是展出的唯一前置引擎車型。首先搭載3.0升V12發動機，僅產生300匹老式馬力（221千瓦）。由於車身設計採用了空氣動力，且效率更低的Series II輕巧型無後擾流器，而採用此設計的250 GTO只有7輛，其身價之矜貴罕有，可見一斑。

法拉利250 GTO為符合當時嚴格的賽車規則，於1962至1964年間，只有36輛GTO出廠，每位購買者均由法拉利創辦人恩佐•法拉利（Enzo Ferrari）親自審批。法拉利的250是其早期最成功的車系，亦令其成為車壇永恆的經典。GT的全寫是Grand Tourer，其特點為配備高性能系統的同時，亦令車主能夠享受駕駛的過程。而GTO的意思，便是經過國際汽聯（FIA）認證的GT車款。

2. Ferrari 335 S Spider Scaglietti

1957年的Ferrari 335 S Spider Scaglietti 全球僅得四輛，使它成為2016年拍賣史上最昂貴的汽車，在艾德拍賣行（ Artcurial Motors）以3,830萬美金（約2.97億港元）成交。 曾被一些世界上最好的車手駕駛，包括英國一級方程式賽車冠軍麥克•霍索恩（Mike Hawthorne）和史特靈•莫斯（Stirling Moss），都為其身價增加了不少價值。

法拉利335 S，裝配有Scaglietti車身，這種設計源於賽車的需求，當時裝有3.8升V12 Tipo 140發動機，每排氣缸具有雙凸輪，可產生約360 bhp的功率。在獲得錫布靈12小時耐力賽（Sebring 12 Hours）亞軍後回廠升級，及後配備了4.1升V12發動機，可提供400馬力的強勁動力，使其能夠每小時達到190英里的最高速度，這在當屬聞所未聞。

其他文章：【酒醉金迷】紅酒界的Hermes、LV是甚麼？

其他文章：【酒醉金迷】列級酒點解咁值錢？

3. Mercedes-Benz W196

胡安•曼努埃爾•范吉奧（Juan Manuel Fangio）是F1的傳奇車手之一，他在駕駛W196R時獲得了著名的背靠背勝利，這使他獲得了1954年一級方程式車手的頭銜。他的Mercedes-Benz W196，與他一一樣帶著傳奇色彩，於2013年在寶龍拍賣行（Bonhams）以2,960萬美金（約2.3億港元）成交。

W196R是首批燃油噴射技術的F1汽車，由梅賽德斯•賓士（Mercedes Benz）與德國公司博世（Bosch）合作，根據二戰期間在梅塞施密特（ Messerschmitt）Bf 109E戰鬥機上使用的DB 601高性能V12改裝而成。這項創新的設計，很快成為每輛F1汽車的標準配置。W196採用前置、中置發動機，其縱向安裝的發動機位於前橋的後方，以更好平衡前後重量分佈。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 梁翠麗

拍賣 汽車 法拉利
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末
哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事