【天價古董車】拍賣十分鐘以數億成交　史上最貴三輛史詩級名車

「我的美酒、跑車、相機、金錶通通也講究。」黃偉文填詞的陀飛輪，道出不少男人的喜好。有人只當車是代步工具，有人喜歡收藏名車，有人卻看中古董車的投資價值。 新款超級跑車當然令人一見傾心，但說到價值最高的汽車，非「老爺車」莫屬，價格飆升至九位數。一輛汽車怎麼會那麼值錢呢？只因它們是稀有、美觀、技術首創、成就卓越。以下3輛天價古董車，你認為哪一輛會繼續升值？

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1. Ferrari 250 GTO

2018年，法拉利250 GTO以4,840萬美金（約3.7億港元）在蘇富比拍賣行（RM Sotheby‘s） 成交，成為汽車史上拍賣價最貴的跑車。其在1962年1月的法拉利年度新聞發布會上首次公開亮相，並且是展出的唯一前置引擎車型。首先搭載3.0升V12發動機，僅產生300匹老式馬力（221千瓦）。由於車身設計採用了空氣動力，且效率更低的Series II輕巧型無後擾流器，而採用此設計的250 GTO只有7輛，其身價之矜貴罕有，可見一斑。

法拉利250 GTO為符合當時嚴格的賽車規則，於1962至1964年間，只有36輛GTO出廠，每位購買者均由法拉利創辦人恩佐•法拉利（Enzo Ferrari）親自審批。法拉利的250是其早期最成功的車系，亦令其成為車壇永恆的經典。GT的全寫是Grand Tourer，其特點為配備高性能系統的同時，亦令車主能夠享受駕駛的過程。而GTO的意思，便是經過國際汽聯（FIA）認證的GT車款。

2. Ferrari 335 S Spider Scaglietti

1957年的Ferrari 335 S Spider Scaglietti 全球僅得四輛，使它成為2016年拍賣史上最昂貴的汽車，在艾德拍賣行（ Artcurial Motors）以3,830萬美金（約2.97億港元）成交。 曾被一些世界上最好的車手駕駛，包括英國一級方程式賽車冠軍麥克•霍索恩（Mike Hawthorne）和史特靈•莫斯（Stirling Moss），都為其身價增加了不少價值。

法拉利335 S，裝配有Scaglietti車身，這種設計源於賽車的需求，當時裝有3.8升V12 Tipo 140發動機，每排氣缸具有雙凸輪，可產生約360 bhp的功率。在獲得錫布靈12小時耐力賽（Sebring 12 Hours）亞軍後回廠升級，及後配備了4.1升V12發動機，可提供400馬力的強勁動力，使其能夠每小時達到190英里的最高速度，這在當屬聞所未聞。

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3. Mercedes-Benz W196

胡安•曼努埃爾•范吉奧（Juan Manuel Fangio）是F1的傳奇車手之一，他在駕駛W196R時獲得了著名的背靠背勝利，這使他獲得了1954年一級方程式車手的頭銜。他的Mercedes-Benz W196，與他一一樣帶著傳奇色彩，於2013年在寶龍拍賣行（Bonhams）以2,960萬美金（約2.3億港元）成交。

W196R是首批燃油噴射技術的F1汽車，由梅賽德斯•賓士（Mercedes Benz）與德國公司博世（Bosch）合作，根據二戰期間在梅塞施密特（ Messerschmitt）Bf 109E戰鬥機上使用的DB 601高性能V12改裝而成。這項創新的設計，很快成為每輛F1汽車的標準配置。W196採用前置、中置發動機，其縱向安裝的發動機位於前橋的後方，以更好平衡前後重量分佈。

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