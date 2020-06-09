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【港區國安法】菲律賓力撐立法 華春瑩大讚正義的力量

環球政治 17:03 2020/06/09

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菲律賓支持港區國安法，獲中方高度讚揚，華春瑩形容菲律賓是正義的力量。

全國人大決定定立港區國安法，歐美國家普遍抱有疑慮，憂損香港自由，破壞營商環境。惟菲律賓力排眾議，表明支持港區國安法。在北京，外交部對菲方支持表示高度讚賞，稱讚菲律賓是正義力量。

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外交部發言人華春瑩表示，中方高度讚揚菲律賓外長洛欽（Teodoro Locsin Jr.）表態支港區國安法，形容他的言論，代表世界上大多數理性的聲音和正義的力量。

華春瑩表示，中菲建交已45周年，兩國的友誼是古老的，兩國的交往跨越歷史長河，源遠流長。在新冠病毒疫情下，中菲兩國同舟共濟，守望相助，為兩國傳統友誼譜寫了新的篇章。

【中美角力】美英8國議員組同盟 謀聯手對抗中國

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洛欽周一就中菲建交45周年發布影片，讚揚中國實現8億人脫貧，是不可否認的成就。另外，洛欽近日亦多次表示，香港問題是中國內政，不容外國勢力干預。

除了菲律賓，港區國安法立法一事，獲多個中國盟國支持，包括北韓、坦桑尼亞、烏干達等。

【港區國安法】滙豐支持國安法 英政界錯愕 聲言傳召質詢

中方多次反擊西方國家的反對聲，重申3個堅定不移，中國政府維護國家主權、安全、發展利益的決心堅定不移，貫徹「一國兩制」的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉香港事務的決心堅定不移。

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責任編輯：文青青

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