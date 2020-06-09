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【父親節】節日優惠　將軍澳中心推六重優惠慶佳節

商業 16:59 2020/06/09

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父親節將至，將軍澳中心推出一系列的節日優惠推廣。

父親節將至，將軍澳中心推出一系列的節日優惠推廣，包括「父親節限定禮品換領」、「端午節換醉名廚靚粽」、「父親節獨家限定優惠」，以及「消費1元賞你5小時免費泊車」等六重優惠。

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父親節+端午節　6月六重優惠
1. 父親節限定禮品換領
截至本月30日為止，會員憑積分可換領無線吸塵機、腹部健肌儀、米家電鬚刨、回彈健腹輪、小米藍牙耳機、可伸縮登山杖等。

截至本月30日為止，會員憑積分可換領電子產品。（將軍澳中心提供）

2. 父親節獨家限定優惠
會員截至本月30日為止，可享獨家指定產品購物優惠，優惠包括maxcare及OGAWA的電子產品。

產品 原價（元） 優惠價（元） 折扣
Max knee+mHuggy Pro按摩抱枕 2,578 1,880 73
電子拔罐器+隨心貼 1,398 698 5
Max eye's+神之摩幻手 2,560 1,580 62
Nex Posh按摩椅（啡色） 33,800 15,200 45
智能體重BMI分析磅 999 250 25
上臂式智能血壓計 1,980 450 25

3. 「飾買飾賺賞」送近10萬贈券
會員於場內指定「珠寶鐘錶及配飾」商戶，以即日電子貨幣累積消費滿指定金額，即享達650元贈券回贈，兼同時賺取積分及3小時免費泊車券。

【疫市開店】Zoff進駐美麗華廣場　推限定半價優惠兼送防花粉鏡

4. 消費1元送5小時免費泊車
截至8月31日為止，凡於指定商戶（美容/時尚服飾/珠寶、鐘錶、眼鏡及飾品/運動服飾及體育用品）消費滿1元，即可於商會享3小時免費泊車優惠；以及2小時泊車券，留待下次使用。

5. 獎賞大逾25萬商場贈券及5倍積分
截至7月19日為止，推出「家‧電變新愛家賞」活動，送出超過250,000元商場贈券，以及5倍積分賞。會員於場內「影音器材」及「家居佈置」商戶類別，以即日電子貨幣累積消費滿20,000元，可獲1,800元贈券回贈，同時賺取積分及3小時免費泊車券。

獎賞1：滿1,000元，享5倍積分賞
獎賞2：滿3,000元，可換領150元餐飲及購物贈券
獎賞3：滿8,000元，可換領450元餐飲及購物贈券
獎賞4：滿20,000元，可換領1,200元餐飲及購物贈券
「額外泊車賞」：換領任何「家‧電變新愛家賞」，均可獲贈3小時免費泊車券。（數量有限，換完即止）

6. 端午節禮遇
會員現凡使用6,800或6,500積分，可換領醉名廚金華火腿糭或醉名廚鮮肉蛋黃糭。

【疫市營商】Green Monday 6月推廣植物奶咖啡　指定咖啡店免費贈飲及升級

責任編輯：馬意文

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