【輪證學堂】輪證開價唔見人　打電話都未必有用？

一些輪證如果交投稀疏，或者非常價外、即將到期等，輪商或許不會開價，那麼大家可以打電話去輪商熱綫，要求輪商開價，而為免賣廣告，輪商電話就不在此詳列。

不過，唔好以為打電話輪商就一定奉旨開價，輪商係以下情況，並唔需要作出報價：

(1) 開市前時段或收市競價時段；

(b) 於每個交易日上午交易時段的首 5 分鐘或於首次開始交易後的首 5 分鐘；

(c) 當輪證或其掛鈎資產暫停交易；

(d) 當並無輪證可供莊家活動進行時；

(e) 若輪證的理論價值低於 0.01 港元；

(f) 牛熊證已被強制收回；

(g) 若掛鈎資產為指數，若有關指數期權或期貨合約的買賣出現或存在暫停或限制，或指數水平因任何原因未有如期計算或公佈；

(h) 當出現輪商控制以外的操作及技術問題，導致輪商提供流通量的能力受阻；或

(i) 若出現嚴重影響輪商對沖能力的「急劇波動的市場（fastmarket）」。

即使輪商報價，價差最大可以去到20個價位，同一般「主動報價」的要求不同，大家要多留意。

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