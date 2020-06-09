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【港股追蹤】40蚊就停？　今日表現幾乎係藍籌最差

股樓投資 16:39 2020/06/09

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大市今日突破橫行區固然可喜可賀，但升市都有弱勢股，全日下跌的藍籌股總數雖然不足10隻，當中卻不乏重磅股，其中滙豐控股（00005）早市已經未能跟貼大市升幅，午後更是後勁不繼，倒跌收市，全日收報40.35元，跌幅達1.6%。

集團早前公布不派發股息後，股價跌穿40元，上月底再受港區國安法陰霾影響，股價低見35元，為金融海嘯以來新低。幸好近期市況氣氛轉好，大市由低位反彈，股價上周亦成功收復50天綫，重回40元之上。

相關文章：【港股追蹤】今日邊隻勁？　竟然係呢隻乳業股

要托高大市，買權重股自然是首選，故滙控近期升勢凌厲也可以預期。惟公司表明年內不會派發股息，升至40元樓上後，上升動力大減，經營因素亦非特別利好，故資金寧願投靠其他權重大藍籌，如中國移動（00941）及友邦保險（01299），兩隻股份今日分別升3.6%及2.7%。

美銀證券最新報告指，滙控盈利能力建基於息差，但目前利率處於歷史低位，將令公司成本和資產負債表有收窄機會，故只給予「中性」評級，目標價440便士，約43.3元，以現價計，潛在升幅不足10%。

股份現階段宜先守好50天綫，約39.5元水平，若要重返3月至4月，約45元至50元水平，需要衝破多個阻力位，仍然困難重重。

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撰文 : 古植平

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