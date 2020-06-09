【新冠疫情】法國經濟復蘇最少需時兩年 二戰後最大衰退

▲ 法國央行估計，受疫情影響，今年經濟將收縮10.3%；要恢復疫情大流行前的經濟水平，最快要到2022年。

全球大流行的新型冠狀肺炎病毒（新冠肺炎）疫情重創全球經濟。歐洲隨疫情逐漸緩和，開始陸續解封；法國央行估計，受疫情影響，今年經濟將收縮10.3%；要恢復疫情大流行前的經濟水平，最快要到2022年。

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疫情肆虐，各國實施封關及居家防疫措施，令各行各業大受影響，法國作為歐元區第二大經濟體，經濟二戰以來最嚴重的經濟衰退。法國央行估計，當地經濟今年將收縮10.3%，2021年反彈6.9%，2022年回升3.9%，才能算是追上疫情大流行前的經濟水平。

由於疫情令近百萬個職位蒸發，預料失業率至明年上半年會創歷史新高至11.8%。法國央行指，有關預測未將政府未來幾個月公佈復蘇經濟計劃的影響計算在內。

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法國央行表示，若爆發第二波疫情，將拖累今年經濟收縮16%，明後年的經濟增長會降至6%和4%。

法國自3月中起實施封關、禁足措施，至5月11日開始解除。但法國央行表示，截至5月底，經濟活動仍比正常水平低17％；調查顯示，6月經濟活動或恢復至正常水平約12％。

記者：葉芷樺