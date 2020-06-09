騰訊目標價更上層樓 摩通看600元全城最牛

受惠業績勝預期及外圍科網股造好，股王騰訊 （00700） 股價持續向好，跑贏大市。現時除了騰訊的股價高企，大行給紓的目標價亦要你追我趕，摩通最新看騰訊見600元，全城最牛，預期新一輪大行上調目標價，將利好騰訊股價走勢。

業績後騰訊股價於5月中破位，高見445元創兩年高位，其後股價整固，但仍維持在400元的高水平。預期騰訊短期遊戲業務受惠即將新推出的熱爆大作，大行對騰訊的目標價持續上調，上月己有大行紛將目標價上調至500元以上，到今日摩通急不及待上調至600元，暫為全城最牛。

市場共識目標價突破500大關

摩通唱好騰訊遊戲業務，指騰訊近期公布了遊戲產品綫及推出時間表，料騰訊將進入自2008年以來最強的遊戲推出周期，有望帶動2020及21年的盈利增長勢頭，而相關因素並未反映在股價上，因此將目標價由550元升至600元，評級「增持」。

隨着大行紛上調騰訊目標價，彭博的市場共識目標價已上超過500元關口。市場的樂觀情緒已逼近2018年初的水平。

於2018年3、4月騰訊的共識目標價曾見520元。騰訊現價距離2018年1月所創的歷史高位約1成。隨着大行續唱好，上調目標價，騰訊升勢料有餘未盡。

責任編輯：錢家鋒