【國泰無薪假】國泰主席：新推3周無薪假、高層減薪最少15%　若無政府救助會倒下

▲ 國泰主席賀以禮(圖中)主持資本重組記者會。

國泰航空 （00293） 公布390億元資本重組方案，港府會在發行優先股、提供過渡貸款承擔當中273億元，國泰另會「11供7」供股集資。國泰舉行網上記者會交代資本重組方案，並交代新一輪自願無薪假（SLS）、高層減薪決定。

主席賀以禮（Patrick Healy）表示，新一輪自願無薪假措施，會要求員工在未來6個月申請放取3周無薪假，大約相當於減薪11%。另外，總經理級員工減薪15%，董事級員工減薪20%，執行董事減薪25%，主席和行政總裁減薪30%。

賀以禮又稱，現時每月燒錢（cash burn）達25億至30億港元，而公司在年初無限制現金水平約200億元，坦言若無資本重組會很快花光所有現金。他形容：

今日公布的資本重組是國泰唯一可用的選項，另一條路只有倒閉（Collapse）。

賀以禮預期，未來會同時保留高檔（Premium）和低成本的營運模式。

他續指，有興趣研究參與保就業計劃，但集團未做最終決定，會在數日內決定，並適時會向外界交代。

對於國泰會否考慮裁員，賀以禮稱，現時不能放棄任何可能，管理團隊會在第4季前向董事會交代未來定位，又指國泰於去年下半年已處於經營危機。

因應優先股的遞增派息結構，賀以禮稱，若現金流許可，國泰期望能盡快贖回優先股。

行政總裁鄧健榮稱，國泰是主動向港府提出協助要求，也稱期望盡快償還政府貸款和贖回優先股。

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