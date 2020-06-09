【樂迷留意】久石讓12月再訪港　夥港樂合奏《魔女宅急便》及新作

▲ 日本電影配樂大師久石讓將會於12月再訪港，並跟香港管弦樂團合演《魔女宅急便》組曲，和首演其兩首管弦樂新作。

相信大定都必定聽過日本電影配樂大師久石讓的作品，適逄久石讓今年七十大壽，他將會於12月再訪港，並跟香港管弦樂團合演《魔女宅急便》電影配樂組曲，和首演其兩首管弦樂新作。

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香港管弦樂團日前宣布2020/21樂季節目，其中一項觸目的節目為《「亞洲萬里通」榮譽呈獻：久石讓音樂會》。久石讓大師會在今年 12 月 4 至 6 日期間與港樂合作，演出兩套共 4 場節目。兩套節目中的所有音樂皆由大師親自創作，包括他的著名作品《Woman》及廣受歡迎的電影配樂《魔女宅急便》組曲。大師更會首演其兩首管弦樂作品《第二交響曲》及三支圓號協奏曲《邊界》，由日本圓號演奏家福川伸陽(Nobuaki Fukukawa)、港樂首席圓號江藺及聯合首席圓號柏如瑟(Russell Bonifede)合奏。



港樂表示，該音樂會門票優先預訂只接受網上實名訂購，門票不設任何折扣優惠，先到先得，有關預訂的詳情將於6月22日在其官網公布。而樂季套票優先預訂時段為6月29日至7月31日，結束後，門票將於城市售票網公開發售，詳情將於10月中旬公布，票價由580 元到 1480 元不等。

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責任編輯：蘇穎琪

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