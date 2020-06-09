中電信及聯通旗下美國子公司促請美勿撤銷營運許可

▲ 美國憂中資電訊商威脅國家安全，且潛在執法風險，擬撤銷其提供往來美國的國際電訊服務的授權。

憂中資電訊商威脅美國國家安全，美國聯邦通訊委員會（FCC）擬撤銷其在美的營運許可。中電信 （00728） 及聯通 （00762） 的旗下美國子公司促請FCC勿撤銷其提供往來美國的國際電訊服務的權利。

中電信及聯通尾市分別升1.65%及1.09%，分別報2.47元及4.65元。

美國司法部、國土安全部、國防部、國務院及商務部於4月時聯合聲明，中電信運營威脅美國國家安全，潛在執法風險，要求FCC採取行動。FCC同月發警告，或會關閉中資電訊商在美業務，包括中電信、聯通，以及Pacific Networks Corp及其子公司ComNet （USA）。

中電信旗下美國子公司中電信美洲稱，美國政府的主張沒有根據，指FCC不應在缺乏具體不當行為證據的情況下，僅基於外交政策疑慮，而撤銷其在美國運營業務的權利。

聯通旗下的聯通（美洲）也指，公司在美國有20年的良好記錄，證明是美國電訊市場中一個有價值的貢獻者，在遵守FCC監管責任方面也有良好的記錄，同時還展現出配合美國執法機構的意願。

FCC曾於去年5月投票，一致否決中移動 （00941） 在美提供服務的權利，稱中國政府可能利用這項批准，針對美國政府從事間諜活動。

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