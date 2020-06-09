【好書推介】《從為什麼開始Start With Why》　領導者該如何帶領團隊？

無論你是什麼人，你都需要良好的說服能力。要說服別人，你需要的是啓動他們的情感模式。如何啓動對方的情感模式？答案就在這一本書的書名之中：《從為什麼開始｜Start With Why》，透過為什麼，我們能打動員工以及消費者。

透過這篇文章，我將會為大家分享《從為什麼開始》的三個重點：

１．為什麼一切都應該從「為什麼」開始

２． 員工是公司最重要的資源，領導者需要透過「為什麼」去打動他們

３．「為什麼」能助你吸引顧客

如果你想打動他人，先從為什麼開始。只有當我們知道自己為什麼要做某事時，我們才會有歸屬感，這就是為什麼它是一種更強大的讓我們做出決定的方式。一旦我們被一個理念所說服，我們就會用我們的金錢、我們的時間甚至我們的生命，去支持這個理念。

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蘋果的Steve Jobs就是透過為什麼去打動他的員工、他的合伙人。

比較以下兩個句子，你認為哪一個更吸引？

１．我們製造最好的電腦、這些電腦有最好的設計 ２．每一件我們所做的事都在挑戰現狀。為了實現這個目標，我們製作了這部簡單易用、設計漂亮的電腦。

從以上兩句句子的比較中，我們可以了解到後者比前者更能吸引潛在客人，因為它從「為什麼開始」。

透過為什麼去打動你的夥伴、員工。如果你有看過一些偉大企業家的自傳，你將會發現他們都有一個共通之處：有一個強勁的合伙人以及重視人才。人才是一家企業不可或缺的一部份，只有依靠人才，企業才得以成長。

Jeff Bezos在創立Amazon時，也是依靠他的第一位技術夥伴的幫助去建立一個能支持大流量的網站、Airbnb在開始時，需要依靠兩位設計師創辦人的一位同房程式程計師的幫助。

無論在什麼地方，員工的重要性都是不可或缺的。但是，企業不能單純以「金錢」去留住員工的心。它需要透過理念以及價值觀去打動員工。而「為什麼」 就是表現企業理念的方法。「為什麼」會有這家公司的出現？「為什麼」我們要這樣做？

如果你是一位領導者，請緊記要不斷地分享你的「為什麼」，確保每一位員工都能夠接收這個訊息。

這有助團隊的向心力。

透過為什麼去行銷

故事行銷是近年非常熱門的一個題目。透過故事，我們能夠啓動接受者的情感模式，打動他們的心，讓他們成為我們的粉絲。而故事的核心，其實就是「為什麼」的表達。Uber的創立故事是創辦人在法國旅遊期間，因為找不到車，於是想到了「透過手機應用程式去預約車， 避免找不車的問題」。這個故事的為什麼就是讓客人不再有找不到車的煩惱。

當有一個明確的的為什麼，品牌以及企業便能夠打動他的明標客群，避開了「價格戰」以及「限時優惠」等爭奪客戶的行銷手段。

總結：

《先問，為什麼？》告訴我們：「做任何事情時，我們都應從為什麼開始」。因為它能打動接受者的情感，讓對方更相信我們。

無論是員工、客人以及朋友，我們都可以透過為什麼去說服對方。但是，請緊記：不要試圖欺騙別人。因為愛得越深，恨得越深。如果對方發現你欺騙自己的話，這將會為你帶來災難性的後果。

舉例來說，你說自己是一位關注弱勢的企業家，但你卻沒有帶領企業做任何相關的事情。員工在一段時間將會發現你的真面目而離去。

原文刊自1% BETTER DAILY WITH ISAAC