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Samsung註冊新專利　避免屏幕出現烙印的問題

科技 16:15 2020/06/09

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Samsung最近註冊一項相關的專利，針對屏幕指紋辨識技術，解決指紋辨識位置的OLED 面板烙印問題。

自從iPhone X 引入OLED屏幕後，OLED屏幕逐漸成為高端屏幕，在手機上的使用變得愈來愈普遍。OLED屏幕帶來更高的亮度、對比度和色域等，但由於其發光的特性，當手機需要在特定位置長時間顯示相同內容，就很容易會出現烙印現象。Samsung最近就註冊一項相關的專利，針對屏幕指紋辨識技術，解決指紋辨識位置的OLED 面板烙印問題。

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隨著屏下指紋識別技術的出現，Samsung註冊的專利就利用上下兩層電路板的構造，將底層電路板的屏幕背光亮度增加，減少OLED面板在指紋辨識位置發光的時間和次數，從而避免因為指紋辨識裝置固定在某一位置，容易導致 OLED 烙印的問題。

外界猜測，Samsung的專利並非僅僅只為自家手機服務，同時也可授權他人使用，意味未來在智能手機全面轉入OLED螢幕設計後，Samsung將可藉由此項專利技術授權獲利，並且降低採用螢幕下指紋辨識功能的OLED螢幕發生烙印機率。

隨著屏下指紋識別技術的出現，Samsung註冊的專利就利用上下兩層電路板的構造，將底層電路板的屏幕背光亮度增加，減少OLED面板在指紋辨識位置發光的時間和次數。

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事實上，如果需要進一步改善OLED螢幕烙印情況，目前需要先從硬件層面作改善，而預計在市場普及應用的micro LED技術，將成為日後的替代方案，但是其價格成本與實際可使用大小仍是問題，因此要應用在手機產品上可能還需要一點時間。現階段還需要依靠Samsung的專利，以及其他廠商的軟件解決方案，以減少OLED烙印的問題。

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責任編輯：施雯雯

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