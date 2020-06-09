  • 30°C
香港時間 : 2020609日 (二) 20:21
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

北京500小業主買樓變無家可歸　又有房企出事？　　

環球政經 19:32 2020/06/09

分享：

近日有500名買入北京院子二期的小業主於今周一（8日）於微博上發信，指他們於2018年年底買入該樓盤，但樓盤於去年年底停工，雖然在小業主多次投訴及維權行動下，樓盤斷斷續續復過工。小業主們又懷疑發展商違規售房，因為有百多名業主至今仍未網簽（即確認買賣的電子合同），而小業主們交付了估計共幾千萬的買房錢，應該保存於政府監管的賬戶裏，作為小業主們的最後保障，至今未知資金去向。

這個樓盤屬於內地龍頭發展商之一泰禾集團。香港人應該唔陌生，不過香港人認識這間公司，係因為人壽。泰禾人壽是泰禾投資集團於2017年以106億港元買入大新人壽保險、大新保險服務及澳門人壽，大新人壽亦改名為泰禾人壽保險。早前有港人擔心泰禾保單因其內地公司財務問題受影嚮，不過，香港保監會指按現行法例，保險公司必須有充足的償付準備。

泰禾北京院子二期的小業主在微博所發的公開信。(網上圖片)

出來維權的北京小業主，原於明年6月收樓，但現時樓盤一半仍未建好，業主多次向泰禾的董事長黃其森喊話，但對方一直沒有回覆。信件又指，由於大部份業主屬賣房置換，即是已把手上的房子賣掉，套取現金買入新房，如果不能如期拿到新房，將無家可歸，但跟泰禾談判，回覆是資金緊張，解決不了。據施工方表示，泰禾欠下數億元工程費，若不再給資金，快將停工走人，換言之樓盤將爛尾。

泰禾集團今年三月遭評級機構穆迪下調評級至「Caa1」垃圾債級別。泰禾集團由黃其森創於1996年，在2010年借殼福建三明農藥集團於深圳上巿(深:00732)，公司總部設於福州。今年4月，內地執行訊息網顯示，因東莞巿金澤置業1.2億債務，泰禾董事長黃其森被列為「失信人」，被限制高消費。上月中泰禾發公告，董事長兼實控人黃其森引入戰略投資者，但未有披露對方身份，僅透露對方主要經營業務包括房地產，並指引入新投資者可能令公司控制權變更；此外，亦終止重組收購母企泰禾投資所持有的泰禾人壽的全部股權。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 高富健

上一篇文章

【免費門票】海洋公園6月13日重開　1月26日至6月12日生日港人可獲免費門票

下一篇文章

【港區國安法】外交部長王毅「大戰」英外相 籲英方對香港內政應「慎之又慎」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末
哈佛醫學院獲兩組數據 或證武漢疫情始自去年夏末
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　一文睇清各銀行推廣優惠：現金回贈、抽獎（不斷更新）
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事