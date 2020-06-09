北京500小業主買樓變無家可歸　又有房企出事？　　

近日有500名買入北京院子二期的小業主於今周一（8日）於微博上發信，指他們於2018年年底買入該樓盤，但樓盤於去年年底停工，雖然在小業主多次投訴及維權行動下，樓盤斷斷續續復過工。小業主們又懷疑發展商違規售房，因為有百多名業主至今仍未網簽（即確認買賣的電子合同），而小業主們交付了估計共幾千萬的買房錢，應該保存於政府監管的賬戶裏，作為小業主們的最後保障，至今未知資金去向。

這個樓盤屬於內地龍頭發展商之一泰禾集團。香港人應該唔陌生，不過香港人認識這間公司，係因為人壽。泰禾人壽是泰禾投資集團於2017年以106億港元買入大新人壽保險、大新保險服務及澳門人壽，大新人壽亦改名為泰禾人壽保險。早前有港人擔心泰禾保單因其內地公司財務問題受影嚮，不過，香港保監會指按現行法例，保險公司必須有充足的償付準備。

▲ 泰禾北京院子二期的小業主在微博所發的公開信。(網上圖片)

出來維權的北京小業主，原於明年6月收樓，但現時樓盤一半仍未建好，業主多次向泰禾的董事長黃其森喊話，但對方一直沒有回覆。信件又指，由於大部份業主屬賣房置換，即是已把手上的房子賣掉，套取現金買入新房，如果不能如期拿到新房，將無家可歸，但跟泰禾談判，回覆是資金緊張，解決不了。據施工方表示，泰禾欠下數億元工程費，若不再給資金，快將停工走人，換言之樓盤將爛尾。

泰禾集團今年三月遭評級機構穆迪下調評級至「Caa1」垃圾債級別。泰禾集團由黃其森創於1996年，在2010年借殼福建三明農藥集團於深圳上巿(深:00732)，公司總部設於福州。今年4月，內地執行訊息網顯示，因東莞巿金澤置業1.2億債務，泰禾董事長黃其森被列為「失信人」，被限制高消費。上月中泰禾發公告，董事長兼實控人黃其森引入戰略投資者，但未有披露對方身份，僅透露對方主要經營業務包括房地產，並指引入新投資者可能令公司控制權變更；此外，亦終止重組收購母企泰禾投資所持有的泰禾人壽的全部股權。

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