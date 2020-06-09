【網紅茶飲店】傳奈雪の茶由美轉港上市　將完成近億美元融資

內地媒體《36氪》引述消息人士指，內地網紅茶飲店「奈雪の茶」（Nayuki Tea）將完成一輪近億美元的融資，更指早前傳出「奈雪の茶」上市的事宜尚在進事中，惟考慮到瑞幸（美：LK）造假事件所引發的中概股風波，上市目的地已由美股轉至港股。

奈雪の茶指，暫時沒有接到相關的信息。外電此前報道，奈雪の茶考慮最快今年在美國上市，可能融資最多4億美元（約31億港元）。

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奈雪の茶公關總監王依向內媒表示，公關部暫時沒有接到相關的信息，所以暫不評論市場上的相關流言。目前公司的重心都在產品研發、供應鏈加碼以及推動數字化進程等方面。

另外，奈雪の茶對上一次融資為2018年完成A+輪融資，估值為60億元人民幣(66億元港幣)。

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