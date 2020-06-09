  • 31°C
香港時間 : 2020609日 (二) 16:02
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【網紅茶飲店】傳奈雪の茶由美轉港上市　將完成近億美元融資

股樓投資 15:40 2020/06/09

分享：

內地媒體《36氪》引述消息人士指，內地網紅茶飲店「奈雪の茶」（Nayuki Tea）將完成一輪近億美元的融資，更指早前傳出「奈雪の茶」上市的事宜尚在進事中，惟考慮到瑞幸（美：LK）造假事件所引發的中概股風波，上市目的地已由美股轉至港股。

奈雪の茶指，暫時沒有接到相關的信息。外電此前報道，奈雪の茶考慮最快今年在美國上市，可能融資最多4億美元（約31億港元）。

相關文章：【熱爆新股】內地遊戲二哥　網易騰訊3大不同之處在於...

相關文章：【港股追蹤】石藥首季多賺22％　計劃到內地科創板上市

奈雪の茶公關總監王依向內媒表示，公關部暫時沒有接到相關的信息，所以暫不評論市場上的相關流言。目前公司的重心都在產品研發、供應鏈加碼以及推動數字化進程等方面。

另外，奈雪の茶對上一次融資為2018年完成A+輪融資，估值為60億元人民幣(66億元港幣)。

 

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

 

產品 中國概念股 港元 人民幣 美股 香港股票 網紅

上一篇文章

【國泰重組】港府透過土地基金進行273億元投資　將委派兩名觀察員列席公司董事會

下一篇文章

【政府一萬元】網上銀行「吸客」 最新優惠一覽 最高可獲雙倍金額？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【魔童專訪】HKTVmall蝕住賣貨　王維基：生意多到做唔切！
【魔童專訪】HKTVmall蝕住賣貨　王維基：生意多到做唔切！
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　各銀行推現金回贈、抽獎吸客（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　各銀行推現金回贈、抽獎吸客（不斷更新）
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監