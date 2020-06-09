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【國泰重組】將透過土地基金進行273億元投資　港府表示不會參與公司日常營運

環球政經 16:00 2020/06/09

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財政司司長陳茂波就國泰航空見記者。陳茂波指出，由於新冠肺炎對全球航空業帶來嚴重打擊，政府決定透過土地基金投資各界航空。過去幾個月在新冠肺炎影響下，全球航空陷入冰封狀態。國泰航空在香港國際機場佔客運量57%及貨運量41%。

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國泰主要股東向特區政府，尋求支援，並達成砌商安排。參考多方面全面評估後，政府決定透過土地基金進行273億元投資，一方面支持航空樞紐發展，另一方面獲得合理投資回報。陳茂波指出，當中有7成，即195億港元用於認購國泰優先股，其餘約178億港元為過渡性貸款。他解釋到優先股是有可分離的認股權證。除政府投入外，國泰亦將透過股東供股，募集117億港元資金。整個資本重整規劃合計391億港元。

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陳茂波強調，港府無意長線持有股權，亦不會參與公司日常營運。國泰營運仍由公司董事局及管理層負責。陳茂波又指，為保障政府權益，將委派兩名觀察員列席公司董事會，直至公司償還所有貸款、清付所有利息及贖回所有優先股為止。港府承擔273億元，完成後持股6.08%，而太古持股42.26%、國航持股28.17%，卡塔爾航空持股9.38%，其他股東持股14.11%。

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