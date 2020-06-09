【國泰重組】將透過土地基金進行273億元投資　港府表示不會參與公司日常營運

財政司司長陳茂波就國泰航空見記者。陳茂波指出，由於新冠肺炎對全球航空業帶來嚴重打擊，政府決定透過土地基金投資各界航空。過去幾個月在新冠肺炎影響下，全球航空陷入冰封狀態。國泰航空在香港國際機場佔客運量57%及貨運量41%。

相關文章：【國泰重組】航企寒冬 多國政府也出手打救

相關文章：【國泰告急】傳政府出手救國泰 形式及金額最快下午公布

國泰主要股東向特區政府，尋求支援，並達成砌商安排。參考多方面全面評估後，政府決定透過土地基金進行273億元投資，一方面支持航空樞紐發展，另一方面獲得合理投資回報。陳茂波指出，當中有7成，即195億港元用於認購國泰優先股，其餘約178億港元為過渡性貸款。他解釋到優先股是有可分離的認股權證。除政府投入外，國泰亦將透過股東供股，募集117億港元資金。整個資本重整規劃合計391億港元。

相關文章：【國泰重組】政府入股國泰6%派兩人入董事局 再「11供7」供股

相關文章：【港股追蹤】今日邊隻勁？ 竟然係呢隻乳業股

陳茂波強調，港府無意長線持有股權，亦不會參與公司日常營運。國泰營運仍由公司董事局及管理層負責。陳茂波又指，為保障政府權益，將委派兩名觀察員列席公司董事會，直至公司償還所有貸款、清付所有利息及贖回所有優先股為止。港府承擔273億元，完成後持股6.08%，而太古持股42.26%、國航持股28.17%，卡塔爾航空持股9.38%，其他股東持股14.11%。

#即睇iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

#立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！