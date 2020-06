【職場英文@iM網欄】Emails 4大伏位　well received原來一直都用錯?!

1. in due course 是什麼意思?

每個字分開解釋的話,你會覺得好似沒有關係,其實這個expressions是解作「在適當的時候」。

通常寫電郵時都有機會見到這組詞彙,例如: The report will be published in due course. 中文意思即是,這報告將在適當的時候刊登。

2. hardly = 很難?

不少人會誤以為hardly 是指很難,但其實hardly是指幾乎不。

例子: Please make the font size larger as I can hardly read them. 在電郵中,這句是指:「請放大字體,因為我幾乎看不到那些文字。」

3. well-received = 我已收到?

如果你收到對方的電郵,你想有禮貌回覆對方已經收到,不少打工仔都會回覆Well-received. Thanks! 但你有想過其實這樣寫是奇怪嗎?

不要誤以為well-received是解我已收到! 字典中well-received是解作「Having been greeted or reviewed with approval」通常我們會用在回應一些演講,覺得非常好,指的是「被認同,或者被檢視過之後得到認可」。所以當我們用「well-received」就會變成「我同意你的想法」,而不是「我已收到你的電郵」。

不太自然的回覆是:

It was well-received.

Well-received with thanks.

比較自然的說法是:

Thank you for your email.

Your email has been received.

4. Perusal是什麼意思?

這個字是解作: 細讀/仔細研究

例子包括: The latest report is attached for your perusal.

其實這個字其實背後意思的指: 仔細研究,講得俗一點,即是你叫老闆/對方: 請你好似驗屍一般地研究我的附件,感覺有點不自然,所以大家可以直接用for your review/reference,其實會更自然。

筆者覺得寫電郵最重要的是清晰易明(succinct),記住不好為用深字而用大量深字。如果有興趣想學更多英文的小知識,可以follow我的Facebook Page 及YouTube Channel (Spencer Lam English Team)

作者簡介:港大一級榮譽畢業,在學期間獲11份獎學金,曾赴英國留學交流。曾任國際銀行MT,2019年放棄銀行工作,全身投入英語教育事業,歷年來教授過千名學生,早前獲香港青年協會邀請擔任2020 DSE工作坊講者。 Facebook 專頁:Spencer Lam English Team

