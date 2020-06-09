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【政府一萬元】網上銀行「吸客」 最新優惠一覽 最高可獲雙倍金額？

環球政經 15:23 2020/06/09

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政府發放的一萬元資助，最快有可能於7月到手，財政司司長陳茂波今日（8日）宣布，市民可於6月21日起可透過電子銀行進行登記，料最快可於7月8日收到資助。，各大銀行為吸納更多現金流，紛紛推出優惠吸引市民開戶，以下是各大銀行開設網上戶口的最新優惠。

相關文章：【有著數】網上銀行吸客優惠高達1000元　邊間銀行咁著數？


1.渣打銀行︰開戶大抽獎  可贏取10,000 元現金獎

透過渣打銀行數碼方式，包括網上理財、SC Mobile手機應用程式及網上表格，或到指定70間分行申請。於8月15日前登記並成功收到款項，有機會贏取額外10,000元現金獎，渣打每星期會送出三份10,000獎金。

2.中國工商銀行︰轉介客戶可參加抽獎（一萬元現金回贈）

透過中國工商銀行手機或個人網上銀行登記申請1萬元，並於今年10月31日或之前領取1萬元，將獲50元現金回贈。客戶成功推薦一名新客戶登記並領取款項，可額外獲50元禮券或參加抽獎活動，有機會獲得一萬元現金回贈。另外推薦人數最高的首四名客戶，可獲得三合一風扇暖風空氣清新機一部。活動期由6月21日起至今年9月30日。

3.眾安銀行︰新用戶最高獲贈一千元

以香港第首間虛擬銀行作賣點的眾安銀行，將於每天下午3點派出名額有限的邀請碼「WANT11K」讓市民開戶，收到邀請碼後，於14天内使用專屬邀請碼並成功推薦兩人開戶將可獲400元，而成功領取一萬元後，將額外獲得600元。受邀用戶將不能享有現金獎賞600元，僅能享有邀請兩人開戶的400元優惠，而優惠明額亦有限，活動期為今年5月27日至6月12日

恆生銀行、大新銀行，以及滙豐銀行

據消息指，其他與銀行都將會推出優惠，但細節還未公佈。恆生銀行、大新銀行，以及滙豐銀行都預告將會推出優惠，讀者可密切留意相關網站。暫時得知大新銀行將為首1,000名電子登記客戶提供現金獎賞20元，電子登記者自動參加終極大抽獎，最高可贏取10,000元（名額五名），而推廣詳情將於稍後再在網上公布。

相關文章：【派錢1萬】虛擬銀行眾安加推1000元回贈 每日下午3點開放名額

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撰文 : 歐高榮

眾安銀行

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