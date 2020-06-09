【港股追蹤】今日邊隻勁？　竟然係呢隻乳業股

恒指今日繼續反彈，並衝破困守已久的橫行區阻力，突破25000點水平，藍籌股普遍上升，早市升得最多的成分股，竟然係蒙牛乳業，股份最多升近8.6%，高見31.7元，截至下午3時，股價仍升超過5%，企穩31元附近。

集團今早發盈警，指公司預期上半年純利下降45%至60%，利潤下降原因與首季額外成本增加有關。集團指，為保證員工健康安全及正常復工復產，投入額外防疫費用；並為盡快降低渠道庫存，投入額外營銷費用等。

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但發盈警又點解會升？原來公司表示，預期上半年現有可比業務收入（不包括君樂寶及Bellamy），較去年同期實現正增長。而且指目前全國生產基地已全面復工復產，現金流及庫存回復至健康水平，整體營運恢復情況持續改善。

花旗最新報告亦指出，公司上半年純利及銷售預測均好過該行預期，故給予公司「買入」評級。

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