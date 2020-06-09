  • 31°C
香港時間 : 2020609日 (二) 15:42
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iMoney網上專欄

熱門關鍵字 : 美股 武漢肺炎 財政預算案 居屋 iPhone 大灣區 李嘉誠 Apple 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】今日邊隻勁？　竟然係呢隻乳業股

股樓投資 14:57 2020/06/09

分享：

恒指今日繼續反彈，並衝破困守已久的橫行區阻力，突破25000點水平，藍籌股普遍上升，早市升得最多的成分股，竟然係蒙牛乳業，股份最多升近8.6%，高見31.7元，截至下午3時，股價仍升超過5%，企穩31元附近。

集團今早發盈警，指公司預期上半年純利下降45%至60%，利潤下降原因與首季額外成本增加有關。集團指，為保證員工健康安全及正常復工復產，投入額外防疫費用；並為盡快降低渠道庫存，投入額外營銷費用等。

相關文章：【國泰重組】政府入股國泰6%派兩人入董事局　再「11供7」供股

但發盈警又點解會升？原來公司表示，預期上半年現有可比業務收入（不包括君樂寶及Bellamy），較去年同期實現正增長。而且指目前全國生產基地已全面復工復產，現金流及庫存回復至健康水平，整體營運恢復情況持續改善。

花旗最新報告亦指出，公司上半年純利及銷售預測均好過該行預期，故給予公司「買入」評級。

#即睇iMoney全新網站【imoneymag.com

#立即訂閱掌握投資創富資訊【imoney.hket.com/im/subscription

#即Like iMoney 智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機！

撰文 : 古植平

相關文章

【國泰告急】傳政府出手救國泰　形式及金額最快下午公布
今日
【國泰告急】傳政府出手救國泰　形式及金額最快下午公布
【網易IPO】傳不滿遊戲新系統　網易玩家擬於上市當日抗議
今日
【網易IPO】傳不滿遊戲新系統　網易玩家擬於上市當日抗議
【國泰重組】政府入股國泰6%派兩人入董事局　再「11供7」供股
今日
【國泰重組】政府入股國泰6%派兩人入董事局　再「11供7」供股
【國泰重組】太古於國泰持股降至42%　仍高於港府國航總和
今日
【國泰重組】太古於國泰持股降至42%　仍高於港府國航總和
【港股追蹤】李氏父子增持長實　盈警長建電能有機會獲增持？
2020/05/10
【港股追蹤】李氏父子增持長實　盈警長建電能有機會獲增持？
盈警 藍籌股 香港股票

上一篇文章

【國泰重組】航企寒冬　多國政府也出手打救

下一篇文章

【國泰重組】太古於國泰持股降至42%　仍高於港府國航總和
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【派錢1萬】派錢6月21日起登記　各銀行推現金回贈、抽獎吸客（不斷更新）
【派錢1萬】派錢6月21日起登記　各銀行推現金回贈、抽獎吸客（不斷更新）
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【京東IPO】認購京東前 不可不知的5件事
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【股樓專欄】間接令業主賣樓
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【勿以身試法】稱永久離港　提早取回MPF　打工仔作虛假聲明被判監
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【青姐話】資金補一補 港股精神好（上集）
【魔童專訪】HKTVmall蝕住賣貨　王維基：生意多到做唔切！
【魔童專訪】HKTVmall蝕住賣貨　王維基：生意多到做唔切！