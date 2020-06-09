港股重上二萬五 再上仍有三座大山

港股隨外圍走強，大市今日邁向7連升，加上資金湧入，令港股氣氛轉佳。不過大市已累積一定升幅，現時恒指企穩25000水平以上，若再有力上攀，仍要面對三大挑戰。

美股造好，標普500指數剛收回今年以來的失地，納指更率先再創歷史高位。外圍向好，帶動港股追落後。恒指較近期5月低位已累升逾2000點。現時恒指剛企上25000水平，突破近月大市上落區間頂部。惟大市要再上行，則要面對三大阻力，

黃金比率反彈目標61.8% 約26100水平

首先在，恒生指數由今年1月20日高位29174點，跌至3月19日最低21139點，共跌了8035點，其後由低位回升，按黃金比率計算，由低位反彈50%的目標水平是25154點。今日恒指高位為25247點，剛達反彈50%目標。恒指短期的考驗是能否企穩現水平。倘大市再上，下一個反彈目標是由低位反彈61.8%，約為26100點水平，再考港股一個考驗。

其次，在走勢上，恒指正挑戰100天綫。恒指100天現處25183點，自2月份恒指失守100天綫以來，恒指經一輪反彈後，指數重上100天綫。100天綫成為恒指另一考驗，恒指須企穩100天之後，才反映走勢中綫轉強。

26000面臨下跌裂口阻力

恒指上行面臨的第三挑戰是早前急跌時所創的下跌裂口，成大市上行的阻力。恒指於3月初隨美股外圍急挫，恒指遺留兩個分別約500點的下跌裂口，其中於24600至25100點水平的裂口，今日基本已補回。恒指約要再上行，即將要面對於25500至26000水平的下跌裂口，將成短綫阻力。

現時環球股市風險胃納回升，推動港股造好，加上資金湧入本港，港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局一日三度接錢，共向市場資入逾93億元。

資金流入推動利好港股，惟港股於兩周內已升逾2000點，加上走勢上面臨三大挑戰，港股料須於現水平整固，仍須更多利好消息推動上行。

責任編輯：錢家鋒