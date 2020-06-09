【國泰重組】航企寒冬　多國政府也出手打救

受新冠肺炎打擊，全球各地封城封關，旅遊及公幹全部暫停，全球的航空公司也步入寒冬。

香港的國泰航空（00293）今日中午發通告，提出3大融資方案，涉及390億元。包括建議向由財政司司長法團全資擁有的香港成立的有限公司Aviation 2020 Limited，發行優先股和認股權證，及以「11供7」方式供股，以及建議由政府提供過渡貸款融資。

事實上，在新冠肺炎下，環球各地政府也出手救航空公司。新加坡航空在新加坡政府牽頭下，3月底公布88億新加坡元供股、62億新加坡元可換股債券的融資計劃，折合規模達836億港元。據新加坡媒體報道，新加坡航空周一（8日）完成供股集資、抵押客機，已獲得100億新加坡元（折合558億港元）現金。該公司表明，會繼續尋求額外資金。

德國政府上月亦斥資90億歐元（約765億港元）幫助漢莎航空（Lufthansa）。援助方案包括由德國政府持有的國營銀行向漢莎貸款30億歐元。注資後，德國政府將增持漢莎20%股權，並擁有可換股5%加1股的可換股債券。德國政府亦可派兩名董事進入漢莎的顧問委員會。

美國航空、達美航空和其他8家航空公司早前也與美國財政部達成救助協議，合共獲得總計250億美元聯邦政府援助。大型航空公司所得的資金，有70%將以現金方式提供，毋須償還；餘下為低息貸款。其中，美國航空宣布稱，從美國的工資支持計劃中獲得58億美元，其中41億美元是直接支持，17億美元以貸款的形式。西南航空也從美國的工資支持計劃中獲得32億美元，其中10億美元是貸款形式。達美航空也表示將獲得54億美元工資支持。援助條件之一是禁止航空公司裁員、強制休假或減免薪，直至10月1日。

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