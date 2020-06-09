【5G角力】不考慮華為？丹麥防長：只用盟國供應商

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挪威研究稱新冠病毒部分人工製造 獲前英情報主管撐
中美就5G科技角力，特朗普政府擴大對華為限制。外媒引述消息人士指，華為新型5G晶片庫存料不足1年需求。外媒更報道丹麥國防部長指，丹麥只會考慮他們視為安全盟友國家的5G技術供應商，被指是暗示放棄採用華為。
科技新聞網站ITWatch周一（8日）報道，丹麥國防部長布拉姆森（Trine Bramsen）表示：
為了保護丹麥國家和民眾，我們希望與已經建立同盟者合作。
（In order to protect Denmark and the Danes, we want to collaborate with someone with whom we already have alliances.）
據悉，丹麥國防部未有對此作回應。
丹麥大型電訊營運商TDC去年選擇愛立信，以取代華為來合作建設5G網絡。TDC雖強調只是商業決定，但補充指外界對華為和信息安全的普遍擔憂「並非盲目。」（It was not blind.）
至於丹麥國内其餘的大型電訊商，包括Nordic telecoms 3、特利亞電訊（Telia）及挪威電訊（Telenor），目前仍未選擇合作的5G服務供應商。
中美展開5G角力後，華為也身陷角力漩渦。華府曾指控華為利用5G技術作中國政府的情報間諜，但華為一直反駁美方的指控。
再加上英國政府在新冠疫情影響下認為，英國過於依賴中國的醫療用品及關鍵物資。英媒上月底更報道指，英國約翰遜（Boris Johnson）有意推動全球10個重要民主國家，組成「D10」聯盟，建立5G設備及其他技術的供應商名單。
責任編輯：何穎兒
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