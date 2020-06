【5G角力】不考慮華為？丹麥防長：只用盟國供應商

中美就5G科技角力,特朗普政府擴大對華為限制。外媒引述消息人士指,華為新型5G晶片庫存料不足1年需求。外媒更報道丹麥國防部長指,丹麥只會考慮他們視為安全盟友國家的5G技術供應商,被指是暗示放棄採用華為。

【中美5G角力】華為「陷緊急狀態」不夠1年晶片存貨

英國擬組「民主10國」聯盟 減依賴中國5G技術

科技新聞網站ITWatch周一(8日)報道,丹麥國防部長布拉姆森(Trine Bramsen)表示:

為了保護丹麥國家和民眾,我們希望與已經建立同盟者合作。

(In order to protect Denmark and the Danes, we want to collaborate with someone with whom we already have alliances.)

據悉,丹麥國防部未有對此作回應。

丹麥大型電訊營運商TDC去年選擇愛立信,以取代華為來合作建設5G網絡。TDC雖強調只是商業決定,但補充指外界對華為和信息安全的普遍擔憂「並非盲目。」(It was not blind.)

至於丹麥國内其餘的大型電訊商,包括Nordic telecoms 3、特利亞電訊(Telia)及挪威電訊(Telenor),目前仍未選擇合作的5G服務供應商。

中美展開5G角力後,華為也身陷角力漩渦。華府曾指控華為利用5G技術作中國政府的情報間諜,但華為一直反駁美方的指控。

再加上英國政府在新冠疫情影響下認為,英國過於依賴中國的醫療用品及關鍵物資。英媒上月底更報道指,英國約翰遜(Boris Johnson)有意推動全球10個重要民主國家,組成「D10」聯盟,建立5G設備及其他技術的供應商名單。

責任編輯:何穎兒

▲ 外媒報道丹麥國防部長指,丹麥只會考慮視為安全盟友國家的5G技術供應商,被指暗示放棄採用華為。