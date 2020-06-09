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【YouTube錯誤頻頻】「燒山」蕭若元影片消失　YouTube有政策審查？

科技 14:18 2020/06/09

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（蕭若元Facebook圖片）

Google旗下影片平台YouTube近月來因「黃標事件」、秒刪「五毛」及「共匪」等針對中國共產黨的留言，惹人質疑平台審查言論。昨（8日）再因香港部分YouTube頻道影片被下架，包括被網民稱為「燒山」、「燈神」的著名時事評論員蕭若元在內，再引來外界關注。

蕭若元昨晚在社交網站Facebook上交待事件，引述YouTube向其表示刪除影片為行政錯誤，並正進行緊急修復。他另估計是，事件是有國家級黑客入侵旗下《點播dimbo.tv》並檢舉其YouTube影片，類似於本港著名YouTuber 大J在今年4月遇上的情況。

>>【YouTube封殺？】蕭若元及多個頻道影片消失　網民：蕭若元出事？

事實上，YouTube目前有何政策、影片檢舉程序審查？據官網顯示，用戶可在認為影片內容不當包括：裸露或色情內容、仇恨內容、暴力或血腥內容、私隱權，以及版權等，使用舉報功能，將影片提交 YouTube 團隊審核。

而遭檢舉的影片並不會自動下架，該平台透過機器學習技術偵測違反政策的內容，並送交人工審查。YouTube 專員亦會審查遭檢舉的內容是否違反《社群規範》。

>>【隱瞞死亡人數】巴西總統下令　移除疫情網站數據

>>【八達通xApple Wallet】舊款iPhone都可以用到八達通？

對於首次違規者，YouTube僅會發出警示。YouTube影片擁有人若認為其判斷有誤，亦可提出申訴。不過若在第一次收到警告後的 90 天內再度收到警告，用戶於未來 2星期來都不得發布任何內容。在 90 天內收到三次警告的話，更會將頻道從 YouTube 上永久移除。

責任編輯：張寶燕

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