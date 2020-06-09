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挪威研究稱新冠病毒部分人工製造 獲前英情報主管撐

環球社會熱點 14:18 2020/06/09

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挪威研究稱新冠病毒部分人工製造 獲前英情報主管撐

挪威一項最新的新型冠狀病毒起源的研究發現，新冠病毒並非源於自然，部分特性從未在自然中發現，與沙士（SARS）不一樣。英國「軍情六處」（MI6，秘密情報局）前主管支持這個說法，惟英國指未見證據。哈佛醫學院研究指，病毒去年10月就在中國中部地區開始傳播。

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挪威病毒學家瑟倫森（Birger Sorensen）在醫學期刊上發表一項研究，指新冠病毒某些棘狀蛋白（spike protein）排序似乎是人工插入（appear to be artificially inserted）。他指出，該排序從未出現過，歸咎是「中國人製造的大錯」（big mistake the Chinese made）。

瑟倫森日前接受挪威廣播公司訪開時表示，新冠病毒的病原體特性與沙士（SARS）有很大不同，這些特性從未在自然界中發現。

法國諾貝爾獎得主的病毒學家早前表示，相信病毒由武漢實驗室「開發」。

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軍情六處前主管迪爾洛夫（Richard Dearlove）亦支持這個說法，質疑病毒源自中國實驗室的一場事故。但他相信中國不是故意釋出病毒，只是北京其後瞞報疫情。

英國政府其後回應指，未見到證據顯示，病毒源自中國實驗室。中國政府一直否認病毒源自武漢病毒實驗室，重申北京及時採取措施，為世界各國拉響警報。

然而，哈佛醫學院最新研究稱，武漢各大醫院周圍的汽車流量於去年秋天急劇增加，表明病毒可能早在疫情首次向世界披露前，已在中國中部地區開始傳播。但科學家承認，這是間接的證據。

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記者：韓羚

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