挪威研究稱新冠病毒部分人工製造 獲前英情報主管撐

挪威一項最新的新型冠狀病毒起源的研究發現,新冠病毒並非源於自然,部分特性從未在自然中發現,與沙士(SARS)不一樣。英國「軍情六處」(MI6,秘密情報局)前主管支持這個說法,惟英國指未見證據。哈佛醫學院研究指,病毒去年10月就在中國中部地區開始傳播。

挪威病毒學家瑟倫森(Birger Sorensen)在醫學期刊上發表一項研究,指新冠病毒某些棘狀蛋白(spike protein)排序似乎是人工插入(appear to be artificially inserted)。他指出,該排序從未出現過,歸咎是「中國人製造的大錯」(big mistake the Chinese made)。

瑟倫森日前接受挪威廣播公司訪開時表示,新冠病毒的病原體特性與沙士(SARS)有很大不同,這些特性從未在自然界中發現。

法國諾貝爾獎得主的病毒學家早前表示,相信病毒由武漢實驗室「開發」。

軍情六處前主管迪爾洛夫(Richard Dearlove)亦支持這個說法,質疑病毒源自中國實驗室的一場事故。但他相信中國不是故意釋出病毒,只是北京其後瞞報疫情。

英國政府其後回應指,未見到證據顯示,病毒源自中國實驗室。中國政府一直否認病毒源自武漢病毒實驗室,重申北京及時採取措施,為世界各國拉響警報。

然而,哈佛醫學院最新研究稱,武漢各大醫院周圍的汽車流量於去年秋天急劇增加,表明病毒可能早在疫情首次向世界披露前,已在中國中部地區開始傳播。但科學家承認,這是間接的證據。

記者:韓羚