【中小企困局】投訴湧現　一合口罩創辦人：承認延遲出貨的錯誤

▲ 一合口罩被指是「騙子公司」，預售的第一批口罩延遲出貨、消費者遲遲未有收到取貨QR Code。（陳靜儀攝）

一合口罩被指是「騙子公司」，預售的第一批口罩延遲出貨、消費者遲遲未有收到取貨QR Code。有買家在Facebook成立「苦主大聯盟」，控訴一合口罩無法兌現承諾。

顧客投訴：點解遲出貨無回應

第一批買家之一的范先生表示，於3月3日完成定購，並在5月25日揀選取貨地點。可惜，至今仍未收到取貨QR Code。他表示，曾經在Facebook留言查詢，惟沒有得到回應，甚至上一兩個星期，Facebook留言亦被禁止。

另一位買家譚小姐，同樣屬於第一批買家。據她所示，早前已申請退款，可惜一直未獲退回。譚亦曾經嘗試以不同方式跟進口罩出貨事宜，包括電郵、Facebook留言、辦公室電話，惟音訊全無。

對於在Facebook內不少人直斥至今仍未收到退款，一合口罩創辦人兼總經理何錫漢表示，不足一成的客戶申請退款，而絕大部分的客戶亦已完成手續。不過，何錫漢坦言：「這個我不清楚，而且有部分客戶並非在我們平台定購口罩。」有客戶投訴無法再申請退款，他承認此輪退款已在5月30日暫時停止，因當時需與服務供應商處理現有申請。對於何時重開退款表格，何則指：「將會另行通知。」對於買家被禁止在Facebook留言，他對此沒有回應。

▲ 該公司在完成第一輪預購後，才決定提升生產車間的潔淨標準，導致生產延後。（陳靜儀攝）

不過，他承認延遲出貨的錯誤，「生產延遲的確是責無旁貸。」該公司在完成第一輪預購後，才決定提升生產車間的潔淨標準，導致生產延後。他又透露，服務供應商把產品上架時，誤把取貨日期寫成5月初；而據當時購買的條款細則，取貨期實際上是5月中至5月底。品牌發現筆誤時已開始預購，亦曾經在Facebook解釋，但他明白此錯誤令消費者存疑，坦承流程出錯。

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捐贈口罩 惜食堂、香港盲人輔導會

對於出現種種錯誤，何錫漢指無法加以補償，只可承諾生產優質的口罩。他又稱，現時預計6月中可以完全發放取貨QR Code；截至8日，尚有30%至35%的QR Code尚未完成。雖然一合口罩已經與Microsoft合作，協助處理定單資料等，但仍然出現漏洞，原因何在？何解釋，Microsoft提供的支援是用作整合定單資料，而處理QR Code則是另一服務供應商，同時需要與支付工具等多方協調。

▲ 何錫漢指無法加以補償，只可承諾生產優質的口罩。（陳靜儀攝）

何錫漢稱，現時平均每日生產20至30萬個口罩，即每日1萬盒左右；但因郵局倉存亦有限制，故每日出貨3000至4000盒。第一批定單未完全處理，但第二批定單已預計於6月中出貨，不禁令人擔心第二批會否仍是「一拖再拖」。他則指，當完成處理第一批的QR Code，將會開始處理第二批，料當中會有數日重疊。若第一批未能如期在6月中完成發放QR Code，或有可能導致第二批延後，惟何強調：「盡量亦不希望發生此情況。」至於捐贈予慈善機構的口罩，一合口罩指已經與該些團體協調，在6月底前出貨。曾向品牌申請口罩的機構包括基督徒靈實協會、惜食堂、香港盲人輔導會等。

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逾20工人趕工 10名客服應對查詢

不少客戶的投訴未有得到圓滿的解答，何坦言公司現有20多名員工，僅得10名顧客服務員，其餘的員工則要繼續維持生產線運作、「救機」解決後台支援問題；惟每日面對大量查詢，難以負荷。他續指，一直已在加聘人手，希望可解決相關問題；加上電郵系統每日只可發送1萬個電郵，小型企業實在難以解決如此大規模的問題。

▲ 據記者親身到廠房視察，一合口罩確實設有5條生產線。（陳靜儀攝）

據記者親身到廠房視察，一合口罩確實設有5條生產線，午飯時間亦有員工在調整機器、測試生產；且有大批原材料存放在貨倉。對於廠方的回應，兩名苦主亦表示不接受。范先生指出，金錢上的損失事小，但實在難平氣憤。他認為，該企業已是「做衰個名」。即使品牌日後再賣口罩，他相信必定要是現貨、在實體店銷售才有信心。

譚小姐亦指，雖然品牌有在Facebook交待，但每次亦未能兌現承諾，難再相信其解釋。對於她而言，現時最急切的需求是退款。她認為一合口罩騙人，推卸責任；已向消委會投訴，惟暫未有跟進。

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記者：葉泳珊

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