【國泰資本重組】國泰國航因港龍結盟 股東協議成增持緊箍咒

▲ 國泰午間宣布390億元資本重組計劃，應對新冠肺炎疫情衝擊。

國泰 （00293） 午間公佈，進行共390億元資本重組，包括向港府發行優先股及認股權證涉195億元、78億元過渡貸款融資，以及以「11供7」比例供股集資117億元。

全球航空業因新冠肺炎疫情冰封，各個政府均採取不同程度救助措施。港府本次出手，將令國泰股權發生變動，而國泰的股權架構、股東增資計劃過去多年均受限於各方在2006年簽署的股東協議。

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國泰國航因收購港龍組聯盟

國泰於2006年全資收購港龍航空時，國泰、中信泰富 （00267） （現稱中信股份）、國航 （00293） 組成聯盟，協商反抗敵意收購。值得注意是，國泰因收購港龍引入國航作為股東，中信泰富則於2009年退出國泰，手上所持12.5%股份售予國航，令國航所持國泰股份增至29.99%。

目前國泰股權架構中，太古持股45%、國航持股29.99%，卡塔爾航空持股9.99%。

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國航持股不得超過29.99%

國泰2018年才披露當年所簽股東協議細節，當中特別提及除非經其他方書面同意，中信泰富、國航（及旗下中航興業）於國泰持股不可多於29.99%，意味國航系目前在國泰的持股已達到上限。

換句話說，若國航要出手增資，則需獲太古同意，或太古同樣進行增資，以維持合乎協議的股權結構。雖然協議保證太古對國泰的控制權，但亦令國泰股東注資變得更加複雜、困難。

此外，當年簽署股東協議的各方也同意，只要其中一名國泰股東於國泰航空所佔實益達15%或以上，該股東將不會提出收購要約或接受第三方的收購要約，除非該要約是由國泰航空董事局建議作出。

資本重組後港府成第四大股東

國泰本次資本重組，太古、國航、卡塔爾均已同意認購供股股份，同時國泰將引入政府作為第四大股東。

資本重組後，太古在國泰持股將降至42.26%，國航持股降至28.17%，卡塔爾航空持股降至9.38%，港府旗下Aviation 2020 Limited則持有約4.2億股，持股6.08%。

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編輯：陳健婷