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【國泰重組】國泰十多年間歷盡高山低谷　細數集團4大輝煌2大倒楣史

股樓投資 18:14 2020/06/09

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過去多年來，國泰航空（00293）一直是本港航空業的「大阿哥」，創下多個輝煌的歷史，但集團過去也曾經歷多次低谷，過去一年集團更先後遇上社會運動、新冠肺炎疫情兩大世紀一遇的衝擊，營運十分艱鉅。


國泰航空於1946年9月24日在香港由美國籍的 Roy C Farrell 及澳洲籍的 Sydney H. De Kantzow 成立。起初他們以「澳華出入口公司」的名稱在上海發展，從澳洲空運貨物往中國，後來遞至香港繼續發展，並註冊為國泰航空公司（Cathay Pacific Airways），其中「Cathay」源自契丹的音譯，是中古英語中「中國」的意思。

前來香港發展後，國泰開辦往返馬尼拉、曼谷、新加坡、上海的客運及貨運包機航班。及至1948年，香港英資商行太古洋行（Butterfield & Swire，即太古集團前身）收購了當時為澳美合資的國泰45%的股權。至1949年，港英政府後來把香港以南的航線分予國泰經營，香港以北的航線分予怡和洋行屬下的香港航空經營。直至1958年，國泰收購香港航空，雄霸本地航空業。


國泰成立多年來，在航空界刷新了多個紀錄：
1960年：首家國際航空公司開辦前往大阪的航線
1982年：首個從香港飛往溫哥華的不停站服務，並刷新了世界紀錄
1983年：首個從香港飛往倫敦的不停站航班
1990年：首個往來香港及洛杉磯的不停站航班
1998年：首個從香港飛往紐約的不停站航班
2018年：首個從香港飛往愛爾蘭的不停站航班

 

【國泰重組】國泰主席賀以禮：如沒有注資公司可能會倒閉　政府沒打算做長期股東

國泰於1986年4月在香港聯合交易所上市，過去34年來，國泰航空曾經歷多次高山低谷，可細數為4大輝煌史及2大倒楣史：
4大輝煌史
1.2006年鯨吞港龍航空​
曾幾何時，國泰及港龍在航空界本為競爭對手，國泰於2006年宣佈斥資82.2億元，向太古、中信泰富﹙00267，現公司改稱為「中信股份」﹚、國航﹙00753﹚及中航興業收購港龍全部權益，此舉成公司最大型的併購行動。國泰併購港龍前，港龍擁有龐大的內地航空網絡，跟國泰的擅最長的國際航空網絡產生協同效應。目前，國泰旗下有超過 140 架寬體飛機，提供定期客運及貨運航班，往來位於亞洲、北美、澳洲、歐洲及非洲逾 180 個目的地。

2.四度奪得全球最佳航空公司桂冠
英國航空服務調查機構《Skytrax》每年都會公布全球最佳航空公司獎項，等同於全球五星級航空公司的殊榮，要於全球云云航空公司中取得該項名譽絕不容易。惟國泰先後於2003年、2005年、2009年及2014年獲得「全球最佳航空公司」的桂冠，成為全球唯一四度奪得此殊榮的航空公司。

3.2010年時盈利及股價齊創新高　
停牌前國泰的股價報8.81元，股價重返2008年時的低位，現時集團市值約346億元。事實上，2010年時，受惠於全球經濟復甦，客運及貨運業務需大增，國泰該年業績也十分亮麗，盈利達到140.5億元，創下歷史新高。當時國泰的股價也登上每股24.1元的歷史高鋒，當時的市值曾高達948億元。換言之，目前集團市值及股價，也較最高峰期蒸發逾63%。

4.2019年3月收購HK Express 
原屬於海航集團旗下的廉價航空公司香港快運（HK Express），是港人最熟悉的3間航空公司之一。近年海航多次傳出財困並急需套現資產的消息，最終國泰航空於去年3月底宣布斥資49.3億元，全面收購香港快運，交易去年7月中完成，市場認為，國泰收購HK Express 後，幾乎已壟斷了航空市場。

2大倒楣史

1.2008年慘蝕85.6億元
國泰上市至今曾錄得多次虧損，當中以2008年的業績最為慘烈，期內出現金融海嘯期，受累於燃油對沖合約錄得79億元的巨額虧損，國泰當年曾錄得85.6億元虧損，為集團有史以來最大的虧損，集團翌年成功扭虧，惟於2016年度再次「見紅」，並宣布展開為期3年的企業轉型計劃，以應付當前航空業所面對的根本性挑戰。

事實上，這一次國泰的情況可能比2008年更嚴峻，集團早前公佈今年4月份的客、貨運量數據。4月每日載客量少於500人，並預料5月維持相若載客量，國泰顧客及商務總裁林紹波表示，截至今年4月為止，集團旗下兩家全服務航空公司（國泰航空及國泰港龍）已錄得未經審核的虧損45億港元，按此計算，今年全年業績的虧損幅度可能更慘烈。

2.2014年至17年燃油對沖虧損達240億元
油價史上首次見「負數」後，目前跌勢依然持續。國泰早年修訂燃油對沖政策，實際僅對沖3成燃油，但油價持續下跌，對國泰營運仍一定有影響。國泰於2012年油價高企時，燃油對沖政策變得冒進，令燃油對沖佔使用量比例一度高達6成以上。2014年中油價跌穿每桶100美元的水平，國泰開始出現燃油對沖虧損，2014至2017年間分別虧損9.11億元、84.74億元、84.56億元及63.8億元，期內虧損達242億元。

 

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撰文 : 陳詠妍

新冠肺炎疫情 航空業 國泰航空（00293） 經濟 疫情

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