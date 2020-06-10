【中美經濟】疫情令全球失178萬億　基金巨頭達利奧：「不要堅持傳統投資」

基金巨頭達利奧早前出席由中國發展高層論壇主辦的網絡直播，直播全程達利奧爆出很多金句，例如「不要堅持傳統投資」、「利率到零就無法刺激市場」，達利奧認為新冠肺炎會令全球經濟損失23萬億美金（178萬億港幣），而現在所推行的零利率政策將會令傳統刺激經濟的政策失效，資本主義將被徹底改變。

達利奧提到世界有3大趨勢，包括「中國崛起勢不可擋」、「美國貧富差距創30年代以來最高點」以及「市場逐漸步入長期債務周期的末端」。

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「中國崛起勢不可擋」 達利奧指：「我看著中國的人均收入增加了22倍，貧困率從88%下降到不到1%，中國GDP占世界的比重從2%上升到了22%，我目睹了這個演變。」中國正在挑戰美國的地位。 「美國貧富差距創30年代以來最高點」 達利奧點出，在美國頂部0.1%最富有的美國人，凈財富接近於底部90%人群的財富總和，而目前的貧富差距是美國自30年代以來的最高點。

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「市場逐漸步入長期債務周期的末端」 達利奧表示長期債務周期是在1945年開始的，在這個周期中大量信貸被創造，債務重組後，新的債務又開始積累，為央行創造貨幣和信貸的權力，如果經濟走弱，他們就開始「印銀紙」擴大信貸，市場很容易被托起。 不過隨著利率達到零，央行很難再通過「印銀紙」刺激經濟，「比如當2008年利率下降到零時，那個時候政府不得不印鈔，購買金融資產，將金融資產注入市場。」

「不要堅持傳統投資」

達利奧又提醒投資者「不要堅持傳統投資」，針對美國零利率的問題，他認為現時大多數的貨幣和債務仍是以美元計價，但美元的實際回報率其實是負，按其他的計算方法的話也是0，所以投資者沒有理由要持有美元。他又稱投資者主要關注持有的債券、股票和私募股權等資產的價值，對貨幣的價值和問題就不是很關心，但其實持有債券的回報率是以利率為基礎衡量的。

在這種環境下，他建議投資者分散投資，而且要根據不同的地點、貨幣、和資產類別進行，「不要堅持傳統投資」。

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