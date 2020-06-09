【國泰資本重組】國泰主席賀以禮︰感謝特區政府資金支持

▲ 國泰主席賀以禮︰感謝特區政府資金支持

國泰航空 （00293） 宣布資本重組方案，港府將牽頭推動涉資約390億元的拯國救方案，涉及發行優先股、貸款等融資。國泰航空主席賀以禮表示，感謝香港特別行政區政府的資金支持，讓國泰航空能維持營運及繼續為香港的國際航空樞紐作出貢獻；亦感謝各股東對國泰航空的長遠未來抱有信心，並相信國泰航空管理層的能力，在集團面對歷來最具挑戰性的時刻，繼續帶領航空公司渡過困境。

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他表示，盡管採取了各種措施，然而客運收益已跌至去年約1%的水平，即是自2月以來每月淨資金支出大約25億至30億元，而前景仍然十分不明朗。今天宣布的新注資本計劃並不表示可以放鬆懈下來；恰恰相反，必須加倍努力進行業務轉型，以進一步提高競爭力。今天亦已公佈新一輪的高級管理層減薪計劃，以及第二輪的員工自願性特別休假計劃。

國泰航空管理層將於今年第4季，就國泰航空集團最合適的營運規模及模式向董事局提出建議。賀以禮指，市場環境瞬息萬變，必須作出正確的決定，以適應環球航空業的新形勢及保障集團的長遠未來發展。面對宏觀經濟及行業急轉，需要全面重新檢討集團的業務模式。考慮到現時的市場前景及成本結構與危機發生前已大不相同，國泰將無可避免地要就原先為未來所計劃的運力進行優化。

賀以禮稱，必須於今年第4季作出艱難的決定，令國泰航空能以最合適的規模及模式營運，務求在新的經營環境中脫穎而出。當國泰的航空公司能以最合適的規模應對新環境，長遠發展前景將仍然美好，指國泰擁有70多年歷史的出色品牌，由國泰航空及國泰港龍提供領先全球的優質服務，新收購的廉航香港快運亦潛力可觀。大灣區將於未來數十年成為推動世界經濟增長的動力，而國泰正處於區內一個優越的位置。雖然面對的短期挑戰十分巨大，然而長遠前景仍然光明。

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責任編輯︰梁浩碩