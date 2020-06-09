【國泰資本重組】國泰每月虧損25億至30億元　將推高層減薪、新無薪假

▲ 國泰預告第4季會有新一輪重組建議。

國泰航空 （00293） 公布390億元資本重組方案，港府會在發行優先股、提供過渡貸款承擔當中273億元，國泰另會「11供7」供股集資。國泰在公告表示，二月以來每月虧損現金25億至30億港元，董事局短期擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃，料第4季前建議未來規模及形式。

國泰指出，新型冠狀病毒大流行為航空業帶來嚴峻的挑戰。大部分國家實施嚴格的旅遊限制，乘客停止商務旅遊和國際旅遊，旅遊需求下跌至前所未有的水平。國泰本身並沒有境內航綫網絡，完全依賴跨境旅遊，難以在短期內恢復正常的國際旅遊安排。

IATA：2023年國際航空才恢復

國泰首4個月載運乘客人次下跌64.4%、載運貨物量下跌26.6%，已推行多項現金保存措施，包括將客運運力削減97%、高層減薪、推遲訂購新飛機及決定安排較舊的飛機提前退役，並有80%員工參與自願無薪假。

國泰形容，客運收入仍然下跌至去年水平的僅約1%，每月虧損25億至30億元。公司引述國際航空運輸協會（IATA）預計，客運需求2023年才能恢復至危機前水平，集團料旅遊需求在 頗長時間內也不會有任何實質的復甦。

「不可避免地改變原有運力規劃」

未來營運方面，董事局擬實施新一輪高層減薪以及第二輪員工自願性無薪假計劃。長遠而言，國泰會重新評估經營模式，料第4季向國泰董事局建議「國泰集團的最佳規模及形式」，滿足香港的航空旅運需要，但不可避免地改變原先為未來所計劃的運力與危機前的計劃。

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編輯：麥德銘