▲ 國泰航空英文名Cathay點解？西方人對中國舊式雅稱

國泰航空（00293）傳出重組在即，並會獲港府390億元援助拯救。國泰航空與股東太古（00019）、中國國航（00753）均告停牌。國泰航空是香港第一家航空公司，至今歷史73年。國泰航空名字在香港家傳戶曉，但國泰英文名稱Cathay Pacific意思相信未必個個知道。其實，Cathay是西方人對中國的雅稱，字面意思解作「契丹」。

「契丹」與我們自我認識的「中國」有相當差距，但對西方人而言，這兩個字有相當淵源。

契丹人本是中國北方遊牧民族一支，10世紀在東北、蒙古一帶建立遼國，持續200多年，契丹一詞當時已為中亞穆斯林民族所知。

隨住遼朝後來遭到女真人建立金朝取代，金朝又遭西征至東歐的蒙古帝國推翻；蒙古帝國征服了漢人，契丹人也融入了女真人（即後來的滿人）和蒙古人下，契丹一詞並漸漸成為了西方人對東方「那個國家」的稱呼。

13世界威尼斯商人兼旅行探險家馬可孛羅（Marco Polo）到訪元朝之下的中國時，也用契丹稱呼中國。

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到了現代，「契丹」（Cathay）在英語中只是對中國舊式的雅稱，但在不少斯拉夫語言當中，對中國的稱呼依然保留為契丹，例如俄羅斯語就稱中國為Китай（Kitay）。

國泰航空1946年成立時，聯席創辦人美國企業家法雷爾（Roy Clinton Farrell）特別喜歡Cathay這個稱呼，並預期國泰航空有朝一日會飛跨太平洋航線，於是將航空公司命名為Cathay Pacific。國泰航空成長期間中文名也曾叫作「國泰太平洋航空」。

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責任編輯：方圓之