【國泰資本重組】香港政府斥273億元救國泰　若實行認股權變第四大股東

▲ 香港政府牽頭推動涉資390億元的拯救國泰方案，涉及發行優先股、供股和貸款。

國泰 （00293） 中午公告，香港政府牽頭推動涉資390億元的拯救方案，涉及發行優先股、供股和貸款。港府將承擔273億元，若實行認股權證後會持股6.08%，成為國泰的第四大股東，而太古 （00019） 繼續為國泰控股股東。

國泰將向港府全資擁有的「Aviation 2020 Limited」發行的：（a）優先股，總認購金額為195億元；及（b）可認購股份的認股權證，總行使價為約 19.5億元（可予調整）。 每股優先股發行價為100元，3年後年利率3厘、第4年為5厘、第5年為7厘，其後每年為9厘。

另外，Aviation 2020 Limited將向國泰提供過渡貸款融資，金額為78億元。 以優先股和過渡貸款，港府將出資273億元。

若港府實行認股權證，政府將持有國泰6.08%股權。認股權證行使價4.68元，與「11供7」的供股價相同，較周一收市價折讓約47%。到期日自優先股及認股權證發行日起計滿5年。

政府斥195億元認購國泰優先股，將持有1.95億股優先股，但並不涉及普通股。政府有權任命兩名觀察員出席董事局會議並接觸管理層及瞭解信息。值得留意，優先股股東並沒有投票權，但優先股股東在公司分派股息時，其獲派的優先次序會較普通股股東為前。

目前港府亦持有港鐵 （00066） 及港交所 （00388） 股權，分別持股75.23%及5.9%。

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編輯：吳敏芳