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【阿里巴巴】張建鋒：阿里雲3年投2000億並不多再加碼　計劃今年再招攬5000人才

金融經濟 13:46 2020/06/09

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阿里雲智能總裁張建鋒指，加碼阿里雲建設，2000億還不夠。

阿里巴巴 （09988） 舉辦2020阿里雲綫上峰會，阿里雲智能總裁張建鋒首次對外披露阿里雲再生長的三大方向，包括「做深基礎」、「做厚中台」及「做強生態」。阿里雲曾於4月宣布未來3年再投入2000億元人幣用於雲操作系統、服務器、芯片及數據中心建設，張建鋒對此表示，對數字經濟基礎設施而言，這投入並不大，3年內會投入更多，另外阿里雲今年再招攬5000名人才。

阿里巴巴現微升0.75%，報214元，成交23.33億元。

張建鋒會上解釋，做深基礎即從飛天雲操作系統向下延伸定義硬件；做厚中台是將釘釘這類新型操作系統與阿里雲進行深度融合，實現「雲釘一體」；做強生態是基於雲和新型操作系統，構建一個繁榮的應用服務生態。

張建鋒認為，從信息時代到數字時代需要一個新型操作系統，面向大數據、面向智能、面向IoT、面向移動化，開發自身的應用變得更方便。他描述中台是一個新型操作系統，釘釘則為該操作系統的核心。

拆解阿里雲再生長三大方向

內地媒體引述業界分析人士指，阿里雲三大方向實際上是指雲計算的3個層面，即IaaS，PaaS和SaaS，而核心是「中台」，也就是PaaS層面。目前內地企業雲計算服務市場比較分散，阿里巴巴、騰訊 （00700） 及京東 （新上市編號：09618） 及華為等科網巨企佔有一定市場份額，但仍有較多中小服務商。而阿里雲的三大方向本身沒有什麼問題，惟ToB市場較ToC難推廣。

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編輯：陳華

香港股票 經濟 硬件 京東（09618） 阿里巴巴－SW（09988） 京東（美：JD） 阿里巴巴 騰訊 華為 阿里雲

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