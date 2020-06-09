反對大規模監視、種族歧視　IBM停止開發臉部識別技術

國際商業機器（IBM）不會再再對有關面部識別技術進行開發或數據分析。據外媒報道，公司行政總裁Arvind Krishna在信中提及，IBM對於人臉識別技術持反對態度，並不會容忍把人臉識別技術用於進行監視、種族歧視、侵犯人權及自由。

「我們認為現在是時候開始展開一場國際對話是關於，國內執法機構就人臉識別技術討論如何使用以及應否使用。」

據The Verge報道，在AI發展下，人臉識別技術在近數十年來來都進步得非常快，不過由於很少受到法規或聯邦政府的監督，亦引申有關年齡、種族等方面存在偏差，令該技術變得不太可靠，及後亦衍生私隱及人權議題。在2019年12月，美國國家標準技術研究院（National Institute of Standards and Technology）發現，有證據顯示人臉辦識技術在識別人口差異（如判斷兩張相中的人是否同一人），當中少數族群更存有更大偏差。

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CNBC報道，有知情人士透露，IBM做出此項決定是與美國黑人弗洛伊德（George Floyd）之死有關（他遭白人警員壓頸8分鐘致死後，全美有關警察改革及種族權益的示威活動不斷延續）。報道又指出，人臉辦識業務並沒有為IBM帶來較顯眼收益，此項決定也是基於種族權益及商業考慮。此外，在過去數周，也有不少人，包括公司員工向公司反映有關人臉識別技術的使用問題。

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人臉識別技術近年亦成為討論議題，當中涉及較多為有關私隱問題。瑞典謝萊夫特奧市（Skelleftea）政府就曾因在中學安裝人臉識別系統，被裁定違反歐盟的《一般資料保護規範》（GDPR），判罰20萬克朗(約16萬港元)。

謝萊夫特奧市一所中學，在2018年底在該校推人臉識別試驗計劃，追蹤學生甚麼時候回校、何時進入課室等，雖然校方事前已獲家長同意，唯該人臉識別系統偵測資料過多，瑞典數據保護局（Data Protection Authority）其後展開調查。

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