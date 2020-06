【美國示威】「不抗爭比疫情更危險」 醫學界搬龍門遭質疑

▲ 美國示威潮持續,恐令新冠病毒疫情大爆發,醫學界反而支持上街示威。

新型冠狀病毒疫情持續之際,美國爆發抗議浪潮,大量人群聚集,恐令疫情再次大爆發。公道地說,疫情不解決,大型聚集理應盡量避免,但美國不少醫療專家的建議與早前相反,不僅未有呼籲民眾減少外出,反稱應上街抗爭,又稱戶外活動及有戴口罩,傳播風險不高。

【美國示威】「99%警察偉大」特朗普拜登反對解散警隊

【美國示威】拒解散警隊 明市市長撐重組

美國約翰霍普金斯大學(Johns Hopkins University)流行病學家努佐(Jennifer Nuzzo)在twitter發帖文,稱病毒防控要取得平衡,衡量好處與風險。

她直言,目前情況下,不上街爭取結束制度性種族問題的危害,比病毒更嚴重(risks of not protesting to demand an end to systemic racism greatly exceed the harms of the virus)。

邱吉爾曾倡瓜分中國 英國偉大首相因種族歧視淪示威目標

封城措施救了5.3億人 研究稱可遏制疫情擴散

作出類似呼籲的不僅努佐,還有不少重量級醫學界人士。一直大力反對貿貿然重啟經濟的前疾控中心(CDC)主管Tom Frieden,稱若不處理種族不公,對抗新冠病毒難度會增加。

他並為示威者派定心丸,稱有證據顯示病毒在室外不會輕易擴散,尤其有戴口罩情況下(There’s also evidence that the virus doesn’t spread easily outdoors, especially if people wear masks)。

【美國大選分析】共和黨建制派「柴台」 特朗普就會驚?(訂戶專享)

特朗普民望大落後 拜登足50%希拉莉也未試過

專家群起轉軚,勢令不少堅守隔離建議的民眾困惑,原來留在家中並非絕對必要。

保守派對人士對醫學界前後不一,搬龍門做法相當不滿,炮轟醫生被意識形態主導,只有一些精英認為重要的事項,才容許人聚集。

保守派評論員Drew Holden指出,強調一些人為遵守隔離作出真正犧牲,不能埋葬親人,小商店倒閉,質問醫學專家如何面對這些人。

【美國示威】特朗普擬就種族議題全國演說 盼平息民憤

【美國示威】「警員受傷主流傳媒不報」 前法官質疑不中立

責任編輯:文青青

免費下載 hket App,關注「全球疫情實時動態 」

外圍分析無間斷|立即訂閱送高達$480訂閱禮品