【美國示威】「不抗爭比疫情更危險」 醫學界搬龍門遭質疑

▲ 美國示威潮持續，恐令新冠病毒疫情大爆發，醫學界反而支持上街示威。

新型冠狀病毒疫情持續之際，美國爆發抗議浪潮，大量人群聚集，恐令疫情再次大爆發。公道地說，疫情不解決，大型聚集理應盡量避免，但美國不少醫療專家的建議與早前相反，不僅未有呼籲民眾減少外出，反稱應上街抗爭，又稱戶外活動及有戴口罩，傳播風險不高。

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美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）流行病學家努佐（Jennifer Nuzzo）在twitter發帖文，稱病毒防控要取得平衡，衡量好處與風險。

她直言，目前情況下，不上街爭取結束制度性種族問題的危害，比病毒更嚴重（risks of not protesting to demand an end to systemic racism greatly exceed the harms of the virus）。

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作出類似呼籲的不僅努佐，還有不少重量級醫學界人士。一直大力反對貿貿然重啟經濟的前疾控中心（CDC）主管Tom Frieden，稱若不處理種族不公，對抗新冠病毒難度會增加。

他並為示威者派定心丸，稱有證據顯示病毒在室外不會輕易擴散，尤其有戴口罩情況下（There’s also evidence that the virus doesn’t spread easily outdoors, especially if people wear masks）。

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專家群起轉軚，勢令不少堅守隔離建議的民眾困惑，原來留在家中並非絕對必要。

保守派對人士對醫學界前後不一，搬龍門做法相當不滿，炮轟醫生被意識形態主導，只有一些精英認為重要的事項，才容許人聚集。

保守派評論員Drew Holden指出，強調一些人為遵守隔離作出真正犧牲，不能埋葬親人，小商店倒閉，質問醫學專家如何面對這些人。

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責任編輯：文青青

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