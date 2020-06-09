阿聯酋逐步復航 　往返全球29個城市

新冠肺炎疫情有緩和跡象，在阿聯酋政府宣布取消對過境旅客服務的限制後，阿聯酋航空宣布將於下周一（15日）將恢復航班來往杜拜及16個城市，以其波音 777-300ER 客機提供服務。來往香港的航班班次為每周3班

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16個城市包括巴林、曼徹斯特、蘇黎世、維也納、阿姆斯特丹、哥本哈根、都柏林、紐約 (JFK)、首爾、吉隆坡、新加坡、雅加達、台北、香港、珀斯和布里斯班。由於大部分國家地區仍實施旅遊限制，公司建議旅客在出發前應先查詢目的地的出入境要求。

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阿聯酋航空表示，將繼續以分階段的形式，逐漸全面恢復航班服務。

公司指， 旅客可於杜拜轉機，飛往亞太地區、歐洲及美洲各地。此外，阿聯酋航空將在其原定的貨運航班上，同時為旅客提供航班服務，從杜拜飛往29個城市，包括飛往倫敦希斯路、法蘭克福、巴黎、米蘭、馬德里、芝加哥、多倫多、悉尼、墨爾本和馬尼拉的現有航班 (從6月11日開始)。

由昨日內（8日）起，阿聯酋航空將為巴基斯坦旅客提供從卡拉奇、拉合爾和伊斯蘭堡出發的航班，往返其他阿聯酋境內的目的地。

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